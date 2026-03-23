الجدول الزمني المعدل لبطولة سلسلة FIFA 2026™ يتضمن إضافة مجموعة رابعة للسيدات تستضيفها كينيا

تضاف أستراليا والهند ومالاوي وكينيا (الدولة المضيفة) إلى قائمة فرق بطولة سلسلة 2026 FIFA™ للسيدات لتصبح 16 فريقًا مشاركًا
منافسات الرجال تُحافظ على تسع مجموعات موزعة على ثماني دول مضيفة، مع تعديل مجموعتين.
تجمع هذه المبادرة الرائدة من FIFA خمسين فريقًا من جميع الاتحادات القارية الستة لخوض مباريات تُقام بين 25 مارس و18 أبريل. استدعى انضمام أربعة منتخبات وطنية للسيدات، وانضمام كينيا كدولة مضيفة جديدة، فضلًا عن تطورات لوجستية غير متوقعة في منافسات الرجال، إجراء تعديل طفيف على جدول مباريات سلسلة 2026 FIFA™. وبناءً على نجاح النسخة التجريبية التي أُقيمت في مارس 2024، ستشهد سلسلة 2026 FIFA™ مشاركة 50 منتخبًا وطنيًا للرجال والسيدات، موزعين على 13 مجموعة في 12 دولة مضيفة من جميع قارات العالم الست. تُتيح المباريات الـ 53 المُجمّعة، التي تُقام بين 25 و31 مارس (للرجال) وبين 9 و18 أبريل (للسيدات)، فرصةً ثمينةً للفرق المُشاركة لاختبار قدراتها تحت أضواء FIFA، ومواجهة فرق من مناطق مُختلفة. ويُعدّ أبرز تغيير في جدول المباريات إضافة مجموعة رابعة للسيدات في كينيا. هناك، على ملعب نيايو الوطني في نيروبي، سيستضيف منتخب كينيا للسيدات (هارامبي ستارليتس) منتخبي أستراليا والهند من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى منتخب مالاوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وستواجه كينيا منتخب الهند بعد مباراة أستراليا ومالاوي في 11 أبريل. أما مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية فستُقام بعد أربعة أيام. وستُقام المجموعات الثلاث المُجدولة سابقًا للسيدات في البرازيل - الدولة المُضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ - وكوت ديفوار وتايلاند.
على صعيد الرجال، تم تعديل جدول مباريات أذربيجان وكازاخستان لمراعاة انسحاب الكويت وعُمان لظروف استثنائية. في أذربيجان، سيواجه المنتخب المضيف منتخب سانت لوسيا (كونكاكاف) في 27 مارس، ثم منتخب سيراليون في 30 مارس. أما في كازاخستان، فسينضم منتخب الصقور المضيف إلى منتخبي جزر القمر وناميبيا في بطولة ثلاثية تُقام أيام 25 و28 و31 مارس. فيما تبقى مباريات الرجال في سلسلة 2026 FIFA™ في أستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا وبورتوريكو ورواندا (الدولة الوحيدة التي تستضيف مجموعتين) وأوزبكستان دون تغيير. تهدف سلسلة 2026 FIFA™ إلى جمع فرق ذات مستويات تنافسية متنوعة، من المنتخبات الدولية العريقة إلى المنتخبات الصاعدة، مما يعزز التزام FIFA بتطوير كرة القدم العالمية بشكل شامل ومستدام. تأهلت خمسة منتخبات للرجال للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ القادمة: أستراليا، كابو فيردي، كوراساو، نيوزيلندا، وأوزبكستان. بموافقة مجلس FIFA في ديسمبر 2022، تُعزز سلسلة FIFA تطوير كرة القدم بشكل شامل خارج الملعب. وتستفيد الدول المضيفة والمشاركّة من خبرة عملية في تنظيم الفعاليات، والتخطيط التشغيلي، وتطوير الحكام، وتنظيم المنافسات، بما يُحاكي ظروف البطولات الدولية الكبرى، ويُعزز القدرات في مختلف المجالات الوظيفية. سيتم بث جميع مباريات سلسلة 2026 FIFA™ لجمهور عالمي، مما يُتيح للجماهير في جميع أنحاء العالم فرصة أكبر للوصول إليها، ويُعزز في الوقت نفسه ظهور المنتخبات المشاركة. يمكنكم الآن الاطلاع على جدول مباريات سلسلة 2026 FIFA™ المُحدّث هنا.