الجدول الزمني المعدل لبطولة سلسلة FIFA 2026™ يتضمن إضافة مجموعة رابعة للسيدات تستضيفها كينيا

تجمع هذه المبادرة الرائدة من FIFA خمسين فريقًا من جميع الاتحادات القارية الستة لخوض مباريات تُقام بين 25 مارس و18 أبريل. استدعى انضمام أربعة منتخبات وطنية للسيدات، وانضمام كينيا كدولة مضيفة جديدة، فضلًا عن تطورات لوجستية غير متوقعة في منافسات الرجال، إجراء تعديل طفيف على جدول مباريات سلسلة 2026 FIFA™. وبناءً على نجاح النسخة التجريبية التي أُقيمت في مارس 2024، ستشهد سلسلة 2026 FIFA™ مشاركة 50 منتخبًا وطنيًا للرجال والسيدات، موزعين على 13 مجموعة في 12 دولة مضيفة من جميع قارات العالم الست. تُتيح المباريات الـ 53 المُجمّعة، التي تُقام بين 25 و31 مارس (للرجال) وبين 9 و18 أبريل (للسيدات)، فرصةً ثمينةً للفرق المُشاركة لاختبار قدراتها تحت أضواء FIFA، ومواجهة فرق من مناطق مُختلفة. ويُعدّ أبرز تغيير في جدول المباريات إضافة مجموعة رابعة للسيدات في كينيا. هناك، على ملعب نيايو الوطني في نيروبي، سيستضيف منتخب كينيا للسيدات (هارامبي ستارليتس) منتخبي أستراليا والهند من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى منتخب مالاوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وستواجه كينيا منتخب الهند بعد مباراة أستراليا ومالاوي في 11 أبريل. أما مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية فستُقام بعد أربعة أيام. وستُقام المجموعات الثلاث المُجدولة سابقًا للسيدات في البرازيل - الدولة المُضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ - وكوت ديفوار وتايلاند.