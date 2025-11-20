ردود الفعل على قرعة ملحق كأس العالم FIFA 2026™: "مسؤولية كبيرة"

يشارك ستة عشر بلدًا من اليويفا في التصفيات الأوروبية، مع توافر أربعة مقاعد مؤهلة عبر المسارات الأربعة

وستتنافس ست بلدان على مقعدين في بطولة الملحق المؤهل لكأس العالم FIFA 2026™ في المكسيك

تم إجراء قرعة كلا المسارين المؤهلين إلى البطولة في مقر FIFA بزيوريخ، سويسرا.

قال المدير العام للمنتخب التشيكي بافيل نيدفيد إن فرصة المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™ الموسعة "الرائعة" المكونة من 48 منتخبًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الصيف المقبل، "مهمة جدًا" بالنسبة لبلاده بعد أن علموا أنهم سيواجهون جمهورية أيرلندا في مباريات الملحق الأوروبي التي ستقام في مارس 2026.

وكان لاعب الوسط السابق ليوفنتوس ولاتسيو نيدفيد جزءًا من المنتخب التشيكي في آخر مشاركة له في كأس العالم FIFA في ألمانيا 2006، وستستضيف بلاده جمهورية أيرلندا في المسار د، وسوف يستضيف الفائز من تلك المباراة الفائز في مواجهة الدنمارك ومقدونيا الشمالية.

كما سيتنافس ستة عشر اتحادًا عضوًا في اليويفا في أربعة مسارات ملحق منفصلة، يتكون كل منها من مباراتين في الدور نصف النهائي، من أجل المقاعد الأوروبية الأربعة الأخيرة في كأس العالم FIFA 2026™ بعد أن كشفت قرعة يوم الخميس عن بعض المباريات الرائعة.

حيث يستضيف منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم FIFA أربع مرات، منتخب أيرلندا الشمالية في الدور نصف النهائي من البطولة. وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع ويلز أو البوسنة والهرسك في المباراة النهائية.

بينما يلعب المسار ب منتخب أوكرانيا الذي سيواجه السويد، كما سيواجه الفائز بولندا أو ألبانيا، بينما تلتقي تركيا مع رومانيا في الدور نصف النهائي من المسار ج، وتتنافس سلوفاكيا وكوسوفو في المباراة الأخرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الخميس 26 مارس/آذار 2026، على أن تُلعَب النهائيات يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026.

هذا وستشهد بطولة الملحق المؤهلةلكأس العالم FIFA 2026™ مباراتين نهائيتين، حيث سيواجه الفائزان في الدور نصف النهائي من المنتخبات غير المصنفة المنتخبين المصنفين (جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق)، وستضمن البلدان الفائزة في النهائيات مكانها في الحدث العالمي الصيف المقبل.

وستواجه مقدونيا الجديدة جامايكا في الدور نصف النهائي للمسار الأول، فيما سيواجه الفائز جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية. وفي المسار الثاني، تواجه بوليفيا منتخب سورينام، في حين تنتظر الفائز مباراة نهائية ضد العراق.

وستقام بطولة الملحق، التي تضم منتخبين من الكونكاكاف ومنتخب واحد من كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، في مارس 2026 خلال فترة التوقف الدولي.

وقد اختيرت مدينتي جوادالاخارا ومونتيري، وهما من المُدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 المقبلة، لاستضافة بطولة الملحق.

ردود الفعل على قرعة ملحق كأس العالم FIFA 2026™ 02:44

يستعرض Inside FIFA ردود الفعل على القرعتين:

جراهام بوتر (المدرب الأول، السويد)

حول معنى التأهل بالنسبة للسويد؟

"ما عليك سوى الجلوس في غرفة ما ومشاهدة جميع لقطات الفيديو (وستشاهد بعد ذلك) مدى الإثارة التي ستكون عليها البطولة. بالطبع، إنه حلم بالنسبة لنا جميعًا، وأعتقد أن هذا سيكون جزءًا من التحدي في نظري - كيف نتحكم في تلك المشاعر ونحاول لعب المباراة وفعل ما في وسعنا؟ لكن (الأمر) مثير بشكل لا يصدق. سنكون فخورين جدًا إذا تمكنا من تحقيق ذلك، ولكن كما قلت، لدينا مباراتان كبيرتان يجب أن نلعبهما أولاً."

حول توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبًا؟

"حسنًا، أعتقد أنه أمر رائع. إنها بطولة كأس العالم (FIFA)، ومشاركة أكبر عدد ممكن من البلدان؛ جلب شخصيتهم الخاصة، وثقافتهم الفريدة، وسماتهم المميزة إلى المنافسة سيكون أمرًا رائعًا. وأعتقد أنها ستكون تجربة مذهلة، فمن الواضح أنها ستكون مليئة بالتحديات المختلفة على أرض الملعب أيضًا. لذلك، ستكون بطولة مذهلة."

أندريه شيفتشينكو (رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم)

حول معنى التأهل بالنسبة لأوكرانيا؟

"سيكون إنجازًا لا يصدق. لقد كان تأهل أوكرانيا الأخير إلى كأس العالم (FIFA) منذ 20 عامًا بالضبط، وكان ذلك إنجازًا لا يصدق بالنسبة لنا. في الوقت الحالي، نحن قريبون جدًا (وسيكون) الأمر هائلاً من الناحية الكروية، ولكن الأهم من ذلك، بالنسبة للأشخاص في أوكرانيا. سيكون من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون في كأس العالم (FIFA) (نظرًا لأنها) مسرح كبير، حيث أنها سوف تُقام في ثلاث دول: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. آمل أن نتمكن من الوصول إلى هناك."

حول توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبًا؟

"أعتقد أنه تعديل جيد. كما سوف تستضيف ثلاث دول كبيرة بطولة كأس العالم (FIFA) للمرة الأولى في التاريخ (معًا). لدى المزيد من المنتخبات فرصةً للتأهل، وأتطلع إلى بعض المباريات المذهلة. ستكون بطولة كأس العالم (FIFA) تنافسية جدًا."

جينارو جاتوزو (المدرب الأول، إيطاليا)

حول أهمية التأهل لإيطاليا؟

"إنه أمر ضروري. إنه ضروري لحركتنا الكروية ولنظامنا. لسنوات عديدة، كان من غير المعقول أن تفشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم (FIFA) مرتين متتاليتين. أعتقد أننا نتحمل مسؤولية كبيرة وعلينا بذل كل ما في وسعنا للمشاركة في كأس العالم (FIFA) هذه."

بافل نيدفيد (المدير العام، التشيك)

حول أهمية التأهل لكأس العالم FIFA 2026؟

"بالنسبة لنا، الوصول إلى هناك مهم جدًا، وأن نتأهل إلى كأس العالم (FIFA) بعد غياب 20 عامًا. سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك. ستكون المهمة صعبة جدًا لأن جمهورية أيرلندا منتخب جيد للغاية، وكذلك المنتخبات الأخرى مثل الدنمارك ومقدونيا الشمالية. لذا، سيكون الأمر بالغ الصعوبة. ونأمل أن نكون جاهزين في شهر مارس."

حول توسيع البطولة؟

"أعتقد أنه رائع. يمنح هذا العديد من المنتخبات فرصةً للمشاركة في كأس العالم (FIFA) - سيكون الأمر مذهلاً. أعلم أن إقامة كأس العالم (FIFA) في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيكون أمرًا رائعًا."

يوهان سيدانر (المدرب الأول، مقدونيا الجديدة)

حول التحدي ضد جامايكا؟

"إنها مهمة صعبة، وسنكون مستعدين في جميع الأحوال. لدينا هذه المباراة الأولى ضد جامايكا والتي سوف تكون محور تركيزنا. لا أستطيع أن أسميها معجزة، ولكن إذا كنا محظوظين بما يكفي لتجاوز هذا التحدي، فسنواجه بعد ذلك منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي سيكون تحديًا كبيرًا آخر."

حول تشكيل البطولة المكونة من 48 منتخبًا؟

"ما يفعله FIFA، وخاصةً بالنسبة للمنتخبات الوطنية مثل منتخبنا، هو أمر رائع. نستطيع الشعور بالإثارة القادمة من بلدنا. إنه يعني كل شيء بالنسبة للاعب كرة قدم، أو الفريق، أو المنتخب الوطني، لأنه لا يوجد شيء أكبر من ذلك. وبالتالي، هذا أمر رائع حقًا. ومع ذلك، نعلم أننا نتحدث عن رياضة عالية المستوى وأن التحدي الذي ينتظرنا سيكون صعبًا."

جراهام أرنولد (المدرب الأول، العراق)

عن معنى التأهل للمرة الأولى منذ عام 1986 بالنسبة للعراق؟