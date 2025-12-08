اللاعبون سيستفيدون من استراحات ترطيب خلال كأس العالم 2026 FIFA™

سيُبادر الحُكام بإيقاف كافة المباريات لمدة ثلاث دقائق في كل شوط من أجل ترطيب الجسم

سيتم العمل باستراحات الترطيب بغض النظر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة

مبادرة جديدة في إطار الأولوية التي يمنحها FIFA لصحة وسلامة اللاعبين في البطولات

في إطار الأولوية التي يمنحها FIFA لصحة وسلامة اللاعبين دوماً، سيستفيد اللاعبون المشارِكون في كأس العالم 2026 FIFA™ التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من استراحات ترطيب في شوطي كل مباراة.

وكما نُفِّذ ذلك في بطولات سابقة، مثل كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، سيُبادر الحُكام بموجب هذه القاعدة إلى إيقاف كافة المباريات عند الدقيقة 22 من كل شوط لمنح اللاعبين الفرصة لترطيب أجسامهم، بغض النظر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، وهو ما يضمن التعامل بالمثل وإتاحة نفس الظروف لكافة المنتخبات في كل المواجهات.

وعن هذا القرار، قال مانولو زوبيريا، مدير قسم FIFA المعني بالبطولة في الولايات المتحدة الأمريكية "ستكون هناك استراحة ترطيب لمدة ثلاث دقائق في كل مباراة بغض النظر عن مدينة استضافتها وما إذا كان الملعب مجهّزاً بسقف أم لا، وبغض النظر عن درجة الحرارة."

وأضاف في تصريح أدلى به خلال منتدى جهات البث العالمية في العاصمة واشنطن "وبالطبع، في حال كانت هناك إصابة لأحد اللاعبين (واللعب متوقف) في الدقيقة 20 أو 21، فسيتم التعامل مع هذه الحالة على أرض الملعب بموجب تقدير الحَكَم."

ويأتي العمل باستراحات التدريب في إطار جهود تركز على توفير أفضل الظروف الممكنة للاعبين انطلاقاً من الاختبارات التي جرت في بطولات سابقة، ولا سيما كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الماضي.

وقد تم وضع النسخة النهائية من جدول مباريات البطولة مع الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل: تقليص مدة السفر المنتخبات والجمهور قدر الإمكان، وإتاحة أكبر عدد ممكن من أيام الراحة بين المباريات لكافة الفِرق، وتمكين أوسع شريحة ممكنة من الجمهور حول العالم في مناطق زمنية مختلفة من متابعة المنافسات.

وتضمّن هذا العمل المعقد تحليلاً فنياً لجميع المدن المستضيفة، شمل متوسط درجات الحرارة والبنية الأساسية للترطيب ووسائل النقل العام المتاحة والأمن، فضلاً عن المناقشات بين مختلف أقسام FIFA ذات الصلة، بما في ذلك إدارة المسابقات، وخدمات المنتخبات، والخدمات الطبية، والبث التلفزي ونقل المنافسات، والتذاكر.

الجدير بالذكر أن FIFA يُخطط لتنظيم ثلاث حفلات افتتاح مع انطلاق منافسات البطولة، تسبق إحداها المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026. أما الحفلان الآخران فسيُقامان يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026 ويسبقان أول مباراة في كندا والمقرَّرة بمدينة تورنتو بين الدولة المستضيفة وإما البوسنة والهرسك أو إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز، وأول مباراة مقرَّر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستستضيفها لوس أنجلس وتجمع بين أصحاب الأرض وباراغواي. بالإضافة إلى أول حفل بين شوطي المباراة النهائية بتاريخ البطولة، والذي يستضيفه ملعب نيويورك نيوجرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، وحفل مراسم التتويج التقليدية بعد المباراة.

وخلال منتدى جهات البث العالمية، قدَّم هيمو شيرجي، مدير عمليات كأس العالم FIFA™، لكافة الحضور تفاصيل عن الخطط بخصوص مركز البث الدولي والمركز الفني لكرة القدم في دالاس، ومركز عمليات البطولة ومقر إقامة الحُكام في ميامي.