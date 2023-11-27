أساطير FIFA يحتفلون بالمباراة رقم 1000 في كأس العالم FIFA™

استطلعت موقع "Inside FIFA" آراء أساطير كرة القدم السابقين حول أجمل ذكرياتهم في كأس العالم FIFA™

أساطير FIFA يشاركون انطباعاتهم عن طفولتهم وأبرز لحظاتهم على أكبر مسرح كروي

إنجاز تاريخي بعد 23 نسخة من البطولة

في نسختها الثالثة والعشرين، تصل بطولة كأس العالم FIFA™ اليوم في مونتيري إلى محطة تاريخية. المباراة رقم 36 من هذا الحدث العالمي هي أيضاً المباراة رقم 1000 في تاريخ البطولة. وللاحتفال بهذه المناسبة، دعونا أساطير FIFA لاستعادة ذكريات اللحظات التي شكلت أكبر حدث رياضي فردي في العالم. مارسيل ديسايي، فرنسا: "ليس لدي ذكرى واحدة محددة من كأس العالم. لدي الكثير منها. أتذكر الأرجنتين 1978: ماريو كيمبس، ورؤية تلك الأوراق الصغيرة تتطاير في أرجاء الملعب. كان ذلك مشهداً مذهلاً بالنسبة لي. كانت تلك أول مرة أرى فيها كأس العالم".

"ثم هناك عام 1986، ولهذا السبب أشعر أن وجودي هنا في المكسيك مميز للغاية: ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، دييغو أرماندو مارادونا - يا لها من صورة! الجميع يعرف تلك الصورة له وهو محمول على أكتاف الناس، والكأس في يديه، ويقبلها. لقد بقيت تلك الصورة عالقة في ذهني عندما كنت مراهقًا. كنت في الثامنة عشرة من عمري آنذاك".

بيبيتو، البرازيل: "كمشجع، تبقى ذكرياتي الأوضح من كأس العالم 1970. كان لدى البرازيل فريق قوي للغاية، يضم أساطير مثل بيليه، وكارلوس ألبرتو توريس، وروبرتو ريفيلينو، وجيرسون، وجايرزينيو، وكلودوالدو. ومنذ ذلك الحين، حلمت بارتداء قميص البرازيل يوماً ما وأن أصبح بطلاً للعالم."

"أكثر لحظة أتذكرها كلاعب هي عام 1994، ضد هولندا، عندما سجلت الهدف تكريماً لابني ماتيوس، الذي ولد للتو. لقد كان احتفالاً عفوياً، انضم إليه روماريو ومازينيو، وأصبح لحظة مميزة في تاريخ كرة القدم."

ماركو ماتيراتزي، إيطاليا: "أجمل ذكرياتي عن كأس العالم كانت هدف باولو روسي الأول ضد ألمانيا الغربية في نهائي عام 1982. ولحظتي المفضلة كلاعب، بالطبع، كانت رية وجوه أطفالي وأنا أرفع الكأس في 9 يوليو 2006. والآن، بعد مرور 20 عامًا، لا تزال تلك اللحظة مميزة".

خريستو ستويتشكوف، بلغاريا: "هناك لحظات في عام 1994 ما زلت أعتز بها. سأتذكر دائمًا انتصاراتنا الأولى مع ذلك المنتخب الوطني العظيم: قائدنا، بوريسلاف ميخائيلوف، رحمه الله؛ مدربنا، ديميتار بينيف؛ وتريفون إيفانوف، الذي رحل أيضًا".

"ستبقى نهاية كأس العالم تلك محفورة في الذاكرة - لما تعنيه لي ولبلدي ولزملائي في الفريق - عندما صعدنا تلك الدرجات في لوس أنجلوس لاستلام ميدالياتنا وأدركنا أننا أصبحنا أبطالاً في الوطن. لقد تغلبنا على فرق قوية للغاية، وحتى الآن لا يزال الناس يتحدثون عن فريق بلغاريا من عام 1994".

كافو، البرازيل: "بحلول عام 1990، بدأت أفهم اللعبة على مستوى أعمق، وكنت أتابع منتخب البرازيل عن كثب. لديّ ذكريات حية عن كأس العالم 1990 في إيطاليا؛ لقد كانت أول بطولة أشاهدها كمشجع يفهم كرة القدم حقًا. لقد مثّلت نقطة تحول بالنسبة لي".

"كانت أعظم لحظاتي عندما أصبحنا أبطال العالم وفزنا بكأس العالم الخامسة للبرازيل في عام 2002. لقد كانت لحظة لا تُنسى أن أقف على منصة التتويج وأرفع الكأس كقائد لأبطال العالم".

كريم حجي، تونس: "هناك العديد من اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم. ومن أبرزها فوز الكاميرون التاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1990، بفضل هدف فرانسوا أومام بييك".