FIFA وDAZN يُعلنان عن المنصة المثالية لكرة القدم: +FIFA

FIFA وDAZN يُطلقان خلال عام 2026 الموطن العالمي الجديد لكرة القدم

ستكون FIFA منصة مجانية ومتاحة للجمهور في شتى أنحاء العالم مع إمكانية الاستفادة من خدمات مدفوعة

خدمات حصرية متعددة القنوات ستوفر للجماهير أحدث أخبار المستديرة الساحرة، بالإضافة إلى تجربة يُمكن تعديلها بحسب الطلب بفضل توظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية

إثر النجاح الهائل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي تابعها مليارات المشجعين، يوحِّد FIFA ومنصة DAZN جهودهما للمضي قُدماً في المرحلة التالية من شراكتهما الاستراتيجية والمتمثلة بإعادة إطلاق +FIFA العام المقبل عبر منصة DAZN في خطوة من شأنها أن تُغيِّر وجه اللعبة حول العالم.

"الموطن العالمي الجديد" لكرة القدم

في إطار شراكة بين منصة الترفيه الرياضي الرائدة عالمياً DAZN وFIFA، ستنطلق +FIFA من جديد لتكون بمثابة منصة فريدة تقدّم تجربة كروية استثنائية تناسب اهتمام عشاق اللعبة بكافة تنوّعها في أرجاء العالم.

فبناءًا على النجاح الكبير الذي حقَّقته خدمات +FIFA، ستُقدِّم المنصة على DAZN محتوى كروياً مرموقاً للفعاليات المباشرة أو حسب الطلب، بالإضافة إلى ملخصات ومقاطع حصرية من وراء الكواليس، حيث يشمل ذلك ما يزيد عن 100 من دوريات الأندية ومنافسات المنتخبات في فئتي الرجال والسيدات. كما سيتم توفير خدمة إخبارية عبر قنوات متعددة وبلغات مختلفة، تشمل برامج إخبارية على رأس الساعة، وبرامج تحليلية أسبوعية، بالإضافة إلى محتوى متاح حسب الطلب، مثل البرامج الوثائقية والمقابلات.

تجربة جماهيرية غير مسبوقة

ستكون منصة +FIFA الجديدة مجانية لعشاق المستديرة الساحرة حول العالم، مع إمكانية الدفع مقابل الحصول على محتوى إضافي مميز. وسواء كان عشاق المستديرة الساحرة يرغبون في مشاهدة أحدث الأهداف، أو الغوص في عالم الإحصائيات، أو التعرف على آخر الأخبار، أو التواصل مع المشجعين من خلال محتوى يُعده أبرز المؤثرين، مع تغطيات مميزة لقصص اللعبة الجميلة من أرجاء المعمورة، فإن منصة +FIFA عبر DAZN ستتيح محتوى مميزاً للجميع.

وستستفيد منصة +FIFA من الانتشار العالمي لخدمات DAZN ومن خبرتها التكنولوجية الرائدة، وإمكانياتها التسويقية، وشبكتها الواسعة من حقوق البث والتوزيع. وإلى جانب علامة FIFA التجارية المرموقة والمعروفة، والمحتوى الغني والمتعلق بكافة جوانب اللعبة ومن كافة دول العالم، سيوفّر FIFA وDAZN تغطية شاملة لكافة أفراد عائلة كرة القدم العالمية، ومنبراً لكل شؤون اللعبة الجميلة.

الانطلاقة عام 2026

مواكبةً لأجواء الشغف الكروي وإثارة المنافسات، ستنطلق منصة +FIFA عام 2026 الذي يشهد تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم FIFA™، ومن شأن ذلك أن يساهم في جعل كرة القدم متاحة لشريحة أوسع من الجمهور، أكثر من أي وقت مضى.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الشراكة، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "أثبتت الشراكة بين FIFA وDAZN خلال فترة قصيرة مدى نجاحها، وهو ما انعكس في كأس العالم للأندية التي كسرت الأرقام القياسية واستضافتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، إذ تبيَّنت بجلاء قدرتنا على بلوغ آفاق جديدة في الابتكار، وذلك بالتعاون والعمل سوية مع DAZN، ويسرّ FIFA أن يوفّر للجماهير حول العالم، محتوى كروي إضافي، وتجربة أكثر تنوعاً، والمزيد من الإثارة والترفيه، وذلك عبر منصة +FIFA الجديدة."