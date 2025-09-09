كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ تُحقِّق نجاحاً عالمياً بعد متابعتها من قبل 2.7 مليار مشجّع

حقّقت البطولة الرائدة نتائج مذهلة مع تحقيق DAZN لأعلى نسبة تسجيل في يوم واحد وتتويج نادي تشيلسي بالعرش العالمي

أظهرت بيانات مبدئية مستقلة مستويات عالية للتفاعل حول العالم

حضر نحو 2.5 مليون مشجّع المباريات من المدرّجات طوال شهر البطولة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز 2025

أظهرت البيانات الأولية أنّ كأس العالم للأندية FIFA™ أسرت المشجعين حول العالم. فقد أشارت الأرقام إلى أنّ حوالي 2.7 مليار متفرّج تابعوا كأس العالم للأندية FIFA™ على مختلف وسائل الإعلام، وذلك بحسب تقرير تحليلي نشرته شركة Nielsen Sports.

وقد تناولت هذه الأرقام البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، والتي شهدت تتويج نادي تشيلسي باللقب العالمي عقب فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية. وقد حضر نحو 2.5 مليون مشجّع المباريات من مدرّجات الملاعب التي توزّعت على 11 مدينة مستضيفة، كما تابع المليارات البطولة عبر قنوات DAZN، شريك البثّ الحصري للبطولة، وأصحاب الرخص الفرعية، وغيرها من وسائل الإعلام وفعاليات متابعة المباريات على شاشات عملاقة حول العالم.

كذلك بلغت نسبة شهرة البطولة مستويات غير مسبوقة، بحيث كان 80% من مشجعي كرة القدم حول العالم على دراية بإقامة البطولة. كذلك تصدّرت عبارة ’FIFA Club World Cup‘ قائمة العبارات الرياضية التي جرى البحث عنها على محرّك غوغل. وكسبت حسابات البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي 9 ملايين متابع جديد، كما حصدت البطولة على منصات DAZN للتواصل الاجتماعي 10 مليارات انطباع. وقد نقلت DAZN كامل المباريات الـ63 مباشرة ومجاناً وحققت رقماً قياسياً من حيث نسبة الوصول والتفاعل أثناء البطولة. كما قدّمت منصة الترفيه الرياضي الرائدة عالمياً تجربة مشاهدة غير مسبوقة، تخطّت النقل المباشر للمباريات، حيث قدّمت التغطية الرقمية خصائص مميزة وعند الطلب، بالإضافة إلى منطقة المشجعين التفاعلية والفريدة من نوعها على DAZN ومحتوى جانبياً حسب الطلب. ونتيجة لذلك، تفاعل 80% من مشاهدي DAZN مع المحتوى غير المباشر أثناء البطولة، ملقين الضوء على الرغبة المتنامية في الحصول على سرد لأحداث كرة القدم بطريقة غامرة ومتعددة الوسائط، ومؤكدين على مكانة DAZN كوجهة أساسية لمحتوى كرة القدم. وفي هذا الإطار، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العالم لـFIFA: "تؤكد هذه الأرقام الأولية على أنّ كأس العالم للأندية FIFA حققت نجاحات عالمية وكانت علامة فارقة بالفعل، إذ تخطّت البطولة جميع التوقعات بدءاً من الأجواء المذهلة في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية ووصولاً إلى التفاعل مع 2.7 مليار شخص حول العالم. لقد وعد FIFA بنقل هذه البطولة إلى العالمية، ولا شكّ أن العالم قد ولع بها حقاً. لذلك، نودّ أنّ نتقدّم بجزيل الشكر إلى شريك البثّ العالمي DAZN على الدعم والمساهمة في تحقيق هذا النجاح."

وأضاف شاي سيغيف، المدير التنفيذي لمجموعة DAZN: "أظهرت الأرقام تعطشاً عالمياً لمحتوى كرة القدم المتاح والعالي الجودة، وقد حدّدت شراكتنا مع FIFA بمناسبة كأس العالم للأندية 2025 FIFA معايير عالمية جديدة للاستمتاع بكرة القدم، حيث أظهرت البطولة قوة الرياضة عندما يتمّ تقديمها من وجهة نظر رقمية ومتمحورة حول المشجعين. ويشرّفنا أنّ نرتقي، مع FIFA، بمعايير الانتشار والتفاعل على الصعيد العالمي، وأن نوحّد جماهير كرة القدم حول العالم من خلال واحدة من البطولات الأكثر إثارة في كرة القدم."

