مكتب مجلس FIFA يوافق على بروتوكول المباريات الدولية ويكيف القواعد الخاصة بتسريح اللاعبين

في ضوء التطورات الحالية لجائحة كوفيد-19، وافق مكتب مجلس FIFA على بروتوكول عودة FIFA إلى كرة القدم – بروتوكول المباريات الدولية، والذي شاركه FIFA اليوم مع الاتحادات الأعضاء الـ211 والاتحادات القارية الستة. يُعتبر بروتوكول عودة FIFA إلى كرة القدم – بروتوكول المباريات الدولية ثمرة لعملية تشاور مكثفة مع ممثلي الاتحادات القارية الستة والجهات الفاعلة. وهو يوفر ضمانات مهمة لصحة وسلامة اللاعبين والمندوبين بينما يسهل العودة إلى الملاعب وتقديم الإعفاءات من قبل السلطات المحلية، عند الاقتضاء. يسمح بروتوكول FIFA باستخدام بروتوكولات موازية، مثل تلك التي اعتمدتها الاتحادات القارية بالفعل ونفذتها بنجاح في المباريات الدولية المقامة حتى الآن. تم إنشاء فريق FIFA مخصص لتقديم المساعدة العملية والدعم والتنسيق في تنفيذ الإجراءات والضمانات المطلوبة لجميع المباريات الدولية. تدابير للحد من انتشار أو إعادة تفشي كوفيد-19 تماشياً مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، يحدد بروتوكول عودة FIFA إلى كرة القدم – بروتوكول المباريات الدولية مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتعين تنفيذها خلال المباريات وفي جميع المواقع الرسمية:

يحتوي بروتوكول FIFA أيضاً على إرشادات مفصلة بشأن التنفيذ التشغيلي لمجموعة من الجوانب الرئيسية، مثل الاعتبارات اللوجستية والعمليات المتعلقة بالمباريات والإعلام والبث والقوى العاملة وعودة المتفرجين إلى الملاعب. الأعين شاخصة على كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بما أن البروتوكول سيتم تنفيذه في تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، فقد تم تعديل لوائح المنافسات ذات الصلة على هذا الأساس، حيث تشمل التعديلات قدرة الفرق المشاركة على القيام بما يصل إلى خمس تبديلات خلال المباريات. تكييف عملية تسريح اللاعبين مؤقتاً وافق مكتب مجلس FIFA أيضاً على العديد من التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم. فعند اتخاذ هذا القرار، أخذ المكتب في الاعتبار الدور الذي سيلعبه بروتوكول FIFA في التخفيف من المخاطر المتعلقة بكوفيد-19 وفي تقديم السلطات الإعفاءات المطلوبة للرياضيين الذين سيسافرون إلى الخارج لغرض خوض مباريات دولية مع منتخباتهم الوطنية. تعديلات مؤقتة 1. تسري هذه التعديلات المؤقتة على جميع فترات المنافسات الدولية لكرة القدم للرجال والسيدات وكرة الصالات المقرر إجراؤها حتى نهاية عام 2020. 2. خلال جميع المباريات الدولية التي تقام في فترات المنافسات تلك، يتعين تطبيق بروتوكول عودة FIFA إلى كرة القدم – بروتوكول المباريات الدولية أو بروتوكول مماثل معتمد من الاتحاد القاري المعني، شريطة أن يكون متوافقاً مع بروتوكول FIFA المذكور. 3. القواعد المتعلقة بتسريح اللاعبين لفرق الاتحادات الوطنية، كما هو منصوص عليه في الملحق 1 [من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم]، تنطبق على الحالات المعتادة، باستثناء الحالات التالية: أولاً. هناك فترة إلزامية للحجر الصحي أو العزل الذاتي لا تقل عن خمسة (5) أيام عند الوصول إلى: أ. موقع النادي الواجب عليه تسريح اللاعب لفريق الاتحاد الوطني؛ أو ب. المكان الذي من المقرر أن تجرى فيه مباراة الفريق التمثيلي؛ أو ll. هناك قيود على السفر من وإلى أي من الموقعين ("أ" أو "ب" المذكورين أعلاه)؛ و lll. لم يتم منح إعفاء محدد من السلطات المختصة فيما يتعلق بالقرارات المذكورة أعلاه للاعبي الفريق التمثيلي. سيواصل FIFA، جنباً إلى جنب مع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء، متابعة الوضع فيما يتعلق بسياسات السفر والحجر الصحي التي تعتمدها السلطات المعنية فيما يتعلق بالمباريات الدولية القادمة. يحث FIFA بشدة جميع الاتحادات الأعضاء والأندية واللاعبين على العمل معاً بروح يسودها التضامن لتبادل المعلومات وإيجاد حلول وتسويات منصفة لجميع الأطراف المعنية تحت مظلة الإطار التنظيمي الذي تم تكييفه بشكل مؤقت.