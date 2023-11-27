يعتزم FIFA زيادة تمويل تطوير كرة القدم إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، رهنًا بموافقة اتحادات FIFA الأعضاء.

في حال الموافقة، سيستفيد تطوير كرة القدم في كل ركن من أركان العالم على الفور من زيادة التمويل المتاح لجميع اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. تمويل اختياري بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد عضو كتمويل استثنائي وفوري للمشاريع الخاصة من برنامج FIFA Fast-Forward (FFFP) الجديد. 20 مليون دولار أمريكي تمويل مستقبلي للفترة 2027-2030 لكل اتحاد عضو (الميزانية الحالية 8 ملايين دولار أمريكي) 22 مليون دولار أمريكي تمويل مستقبلي للفترة 2031-2034 24 مليون دولار أمريكي تمويل مستقبلي للفترة 2035-2038

سيتحقق هذا من خلال شركة FIFA Forward Enterprise (FFE)، والتي هي شركة تابعة جديدة مملوكة ومدارة من قِبل FIFA، تعمل على توحيد عمليات FIFA التجارية وتنظيم البطولات والفعاليات؛ وسيحتفظ FIFA بالسيطرة الكاملة على شركة FFE والسلطة الحصرية على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

ستجمع شركة FFE ما يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في وقت لاحق من هذا العام لتمويل FFFP، بناءً على تقييم أولي لحقوق الملكية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وذلك عبر اختيار مستثمرين طويلي الأجل بعناية لشراء حصص أقلية غير حائزة على السيطرة في شركة FFE. سيُعاد استثمار جميع الفوائد الصافية لشركة FFE في كرة القدم على مستوى العالم.

مع المراعاة الكاملة لمبادئ FIFA الديمقراطية والحوكمة، يخضع إطلاق هذا الهيكل الجديد لدعم أغلبية الاتحادات الأعضاء والموافقات ذات الصلة من مجلس FIFA

وفقًا لتفويضها، تستكشف إدارة FIFA مفهوم الجمع بين الحقوق التجارية لـ FIFA - التي تشمل البث والرعاية وبيع التذاكر والترخيص - مع التنفيذ التشغيلي لبطولات FIFA من خلال إنشاء شركة FIFA Forward Enterprise (FFE). انطلقت عملية التشاور بعد تلقي اقتراح يهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لحقوق البث والرعاية الخاصة بـ FIFA في جميع بطولاته في كرة القدم للرجال والسيدات والشباب.

وسيكون المحور الأساسي لذلك إعادة تموضع برنامج FIFA Forward، وهو برنامج التطوير الرائد لدى FIFA، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المخصص لكل اتحاد FIFA عضو من 8 ملايين دولار أمريكي إلى 20 مليون دولار أمريكي للدورة 2027-2030، مع نموه باطراد بعد ذلك من دورة إلى أخرى. وسيدعم هذا التمويل البنية التحتية والتدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات وكرة القدم الشعبية وكرة القدم النسائية.

وتأتي هذه العملية في أعقاب خطاب ألقاه رئيس FIFA جياني إنفانتينو أمام مجلس FIFA واتحادات FIFA الأعضاء عشية نهائي كأس العالم FIFA 2026 في نيويورك، حيث أكد مجددًا اعتزامه "إطلاق العنان للإمكانات والفُرص التجارية التي يمتلكها FIFA"، وهو موقف سبق أن جرى توضيحه في خطابه أمام كونغرس FIFA في فانكوفر، كندا، في أبريل/نيسان 2026.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ومحرك استثنائي للتنمية البشرية والاجتماعية. وقد نجحت بعض جوانب اللعبة في تحويل هذه الشعبية إلى قيمة تجارية لافتة – ونحن نحتفي بهذا النجاح ونرغب في استمراره، لأنه ينهض باللعبة بأكملها. ومهمتنا هي التأكد من نمو بقية منظومة كرة القدم معها؛ إذ يوجد FIFA لدعم التنمية المستدامة والشاملة في كل بقعة من بقاع العالم."

وأضاف: "بصفته الهيئة الحاكمة للعبة عالميًا، يتولى FIFA مسؤولية ضمان وصول اللعبة إلى كل ركن من أركان العالم، وأن تدعم القيمة التي تخلقها الاتحادات والمجتمعات في كل مكان. مرحلة نمونا التالية تتطلب هيكلًا مصممًا بشكل خاص لها، هيكلاً يُدار فيه الجانب التجاري للعبة بنهج استثماري متخصص ومُوجَّه، مع مشاركة قيمته بشكل أكبر وأفضل في جميع أنحاء العالم. ينبغي أن تتاح لكل اتحاد FIFA عضو فرصة السعي للحصول على حصة عادلة من التمويل المتاح لتشكيل مستقبله الخاص، واتخاذ القرارات بنفسه بدلاً من الاعتماد على الآخرين. يتعلق هذا الأمر بإضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم في جميع أنحاء العالم."

"نعتزم الاستثمار بكثافة حتى في أصغر أو أبعد أجزاء عالم كرة القدم، وهي أماكن يتم تجاهلها في كثير من الأحيان. سيكون لكل اتحاد FIFA عضو، بغض النظر عن حجمه أو موارده أو موقعه الجغرافي، صوت وفرصة لتحديد مساره الخاص. لقد أصبحت كرة القدم لعبة عالمية بحق، ولذا يجب أن تُلمس فوائدها على مستوى العالم."

تطوير اللعبة العالمية

ظهر أثر الاستثمار التنموي المستدام بالفعل في كأس العالم FIFA لهذا العام، حيث ساعد عقد من الدعم المتزايد من خلال برنامج FIFA Forward دولًا مشاركة لأول مرة مثل الرأس الأخضر وكوراساو على المنافسة في أكبر مسرح لكرة القدم.

وقد أعادت العديد من الهيئات الرياضية الكبرى، بما فيها الجهات التنظيمية لكرة القدم على المستويين القاري والوطني ورابطات الدوريات، هيكلة عملياتها التجارية بأساليب مماثلة في السنوات الأخيرة، سعيًا لتحقيق الهدف طويل الأجل نفسه – المتمثل في تحقيق نموٍّ مستدام يمكن إعادة استثماره في الرياضة ذاتها.

وإلى جانب برامج FIFA الحالية الأخرى، يمكن لهذه الاستثمارات رفع إجمالي التمويل التطويري المخطط له من FIFA إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، مما يشكل أكبر التزام من نوعه تقدمه أي هيئة رياضية على الإطلاق. وقد صُمِّم هذا التمويل لتوسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز البنية التحتية والفرص المتاحة عالميًا لكرة القدم، وضمان استفادة كل اتحاد عضو من نمو اللعبة. سيستخدم FIFA هذا الاستثمار بالتساوي في جميع البلدان، بغض النظر عن حجمها أو ثروتها أو موقعها الجغرافي، وذلك لصالح الجميع.

وتأتي هذه العملية في أعقاب اختتام بطولة كأس العالم FIFA 2026، وهي البطولة الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم. الزخم المتولد خلال البطولة هو بالتحديد ما صُممت هذه العملية التشاورية لاستدامته والبناء عليه. وقد تُرجم هذا الزخم إلى أرقام استثنائية؛ حيث حضر ما يقارب 16 مليون مشجع إلى الملاعب ومهرجانات المشجعين، وتابعها المليارات حول العالم عبر قنوات جديدة وأشكال مبتكرة من المحتوى.

إعادة استثمار نمو كرة القدم في كل اتحاد عضو

في إطار شركة FIFA Forward Enterprise (FFE)، سوف ينشئ FIFA "برنامج FIFA Fast Forward" (FFFP)، وهو آلية اختيارية تتيح للاتحادات الأعضاء الاستفادة من تمويل تطويري إضافي. ومن شأن ذلك أن يتيح فُرصًا جديدة لمشاريع مثل الملاعب ومراكز التدريب الوطنية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي قد تكون بخلاف ذلك خارج متناول دورة تطويرية واحدة.

كما سيمنح FIFA كلًا من الاتحادات الأعضاء الـ 211 فرصة المشاركة في برنامج FIFA Fast-Forward (FFFP) للحصول على تمويل رأسمالي يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة. وستكون المشاركة طوعية بالكامل، ولن يُلزم أي اتحاد عضو بالمشاركة.

سيتم توفير هذا التمويل الإضافي عبر عملية جولات جمع رأس المال الأولية المخطط لها لشركة FFE، والتي تصل إلى حتى 4.2 مليارات دولار أمريكي. وسيستند هذا إلى تقييم ضمني بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. كما سيتم إعادة استثمار أي فوائد صافية من شركة FFE بالكامل في كرة القدم.

استثمار طويل الأجل، مع حفاظ FIFA على السيطرة الكاملة

على غرار الهيئات الرياضية الأخرى التي تمتلك شركات تجارية تابعة متخصصة، سيدعو FIFA أطرافًا خارجية للاستثمار بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة في شركة FFE.

وسوف يُختار أي مستثمرين من هذا القبيل وفقًا لمعايير واضحة طويلة الأجل، وبما يتفق مع معايير الحوكمة والمعايير الاستراتيجية. وسوف يمثلون مجموعة متنوعة جغرافيًا تعكس الطبيعة العالمية للعبة، وسيعملون كشركاء أقلية على المدى الطويل يمكنهم المساهمة برأس المال والخبرة التجارية لدعم مهمة FIFA في تنمية اللعبة العالمية. كما أن FIFA سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركة FFE من خلال تمثيل الأغلبية في مجلس الإدارة والسلطة الحصرية على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات الدولية وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

وفي حين ينشئ FIFA بانتظام شركات تابعة لمشاريع محددة بقرار منفرد، إلا أنه يشرك الاتحادات الأعضاء ومجلس FIFA في هذه الحالة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية. وتماشيًا مع العمليات الديمقراطية لـ FIFA، لن تطلق إدارة FIFA الهيكل الجديد إلا إذا قررت أغلبية الاتحادات الأعضاء دعمه، بالإضافة إلى موافقة مجلس FIFA على التحديثات التنظيمية المطلوبة.

ورهنًا بهذه الاتفاقيات النهائية والموافقات المطلوبة، من المتوقع أن تقود شركة Thrive Eternal، وهي شركة قابضة لرأس المال الدائم، مجموعة المستثمرين المقترحة لشركة FFE. وكان غريغ مافي، المدير التنفيذي لشركة BANN Ventures والرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة Liberty Media خلال فترة استحواذها على فورمولا 1 وملكيتها لها، مستشارًا تجاريًا رئيسيًا وسيواصل مشاركته في تأسيس شركة FFE في هذه المرحلة القادمة.

وفي إطار هذه العملية، تم الاستعانة بشركة J.P. Morgan للعمل جنبًا إلى جنب مع FIFA، في حين يتواصل مستشارون آخرون، مثل OpenEconomics، مع مستثمرين مرتقبين طويلي الأجل. هذا وتركز العملية على تجميع مجموعة مستثمرين متنوعة جغرافيًا تعكس الطبيعة العالمية لـ FIFA واللعبة؛ وتشمل طلبات الاهتمام حتى الآن مستثمرين من جميع المناطق الرئيسية في العالم: أوروبا والأميركتان وآسيا وأفريقيا.