دار لويس فيتون تقدم صندوق الكأس المصمم خصيصاً لنهائي كأس العالم 2026 FIFA™ بعد تعيينها مُورّداً رسمياً وحصولها على ترخيص العلامة التجارية

الصندوق الرسمي للكأس يزين الحفل الختامي لكأس العالم 2026 FIFA™ خلال مراسم تقديمه الأيقونية على أرض الملعب

الكشف عن تشكيلة صناديق حصرية ومحدودة الإصدار من لويس فيتون بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية

يستمر التعاون الممتد في تصميم صناديق الكأس لبطولات كأس العالم FIFA™ منذ عام 2010

تم اختيار دار لويس فيتون مُورّداً رسمياً وصاحب ترخيص رسمي للعلامة التجارية لكأس العالم 2026 FIFA™، لتتولّى الدار تقديم الصندوق الرسمي المخصص للكأس، والمصمم خصيصاً لنقل وعرض الكأس الأبرز والأكثر شهرة في عالم الرياضة.

وسيكون صندوق الكأس جزءًا من برنامج الموسيقى والترفيه والمراسم، حيث سيُنقل إلى أرض الملعب خلال نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ بمرافقة سفير دار لويس فيتون وأحد أساطير FIFA، استمراراً للبروتوكول الذي بات تقليداً أيقونياً منذ عام 2010. وبهذه المناسبة، كشفت دار الأزياء أيضاً عن تشكيلة حصرية ومحدودة الإصدار من صناديق لويس فيتون.

وصُنع صندوق الكأس بأيدي حرفيِ لويس فيتون في ورش العمل التاريخية ببلدة "أسنيير سور سين" بالقرب من باريس، ويُغطى صندوق الكأس بقماش "مونوغرام" الأيقوني من لويس فيتون. ويتميز اللوحان الأماميان بحرف "V" ذهبي رُسم يدوياً ليرمز إلى كلمتي "النصر" (Victory) و"فيتون" (Vuitton)، ليعكس ألوان الجائزة المرموقة لكأس العالم FIFA™. وجاء التصميم الخارجي مكتملاً بحواف جلدية تُعرف باسم "لوزين"، إلى جانب واقيات زوايا وقفل ومشابك مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب، في محاكاة للتصاميم التي تعتمدها الدار منذ ستينيات القرن التاسع عشر. ويأتي الجزء الداخلي مبطناً بجلد بيج فاتح اللون ويتميز بشعار الشراكة بين لويس فيتون وFIFA مدمج في غطاء الصندوق.

وقال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية لدى FIFA "تُضفي لويس فيتون مزيجاً فريداً من التراث والحرفية والهيبة على كأس العالم FIFA."

وأضاف "الكأس الرسمية هي الجائزة الأكثر رغبةً وشهرةً في عالم كرة القدم، ولذا فمن الطبيعي تماماً أن تُحمل في صندوق من لويس فيتون. وستظل لحظة تقديمه على أرض الملعب قبيل النهائي علامة فارقة في البطولة مجدداً، تربط عراقة التقاليد بقمة كرة القدم الحديثة."

وقال بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لويس فيتون "على مدى أكثر من عقد من الزمان، تشاركت لويس فيتون وFIFA التزاماً راسخاً بالتميز، يربطهما إيمان مشترك بقدرة الرياضة على إلهام الناس وجمعهم معاً."

وأضاف "يُسعدنا استمرار هذه الشراكة في كأس العالم 2026 FIFA. ففي قلب هذه البطولة تقف الكأس الأكثر قيمة في عالم كرة القدم، بوصفها رمزاً للتفاني والطموح الجماعي وأسمى مظاهر الاحتفاء بالانتصار. وفي هذه النسخة الجديدة، يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث، ليرافق تلك اللحظة الأيقونية التي يُحتفى فيها بأعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم ويُصنع فيها التاريخ."

ومنذ عام 2010، حافظت لويس فيتون على روابط وثيقة مع كبرى البطولات الرياضية العالمية، وشمل ذلك تصميم صناديق الكأس الرسمية لنسخة كأس العالم 2010 FIFA™ في جنوب إفريقيا، ونسخة 2014 في البرازيل، ونسخة 2018 في روسيا، ونسخة 2022 في قطر؛ مرافقةً الكأس حول العالم بموجب المفهوم المميز للدار: "يُسافر النصر بأزياء لويس فيتون".