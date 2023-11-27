شاكيرا وبورنا بوي يُطلقان معاً Dai Dai، الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ دعماً لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم

تجمع Dai Dai، الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ الإيقاعات العالمية والإيقاعات الموسيقية الحيوية لشاكيرا وبورنا بوي في احتفال ينبض بالحيوية وبروح كرة القدم والثقافة والوحدة

سيتم التبرّع بعائدات الأغنية لدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم

أصبحت الأغنية متوفرة على أبرز منصات البث الموسيقي

اليوم، يستمر زخم الإثارة والترقب لكأس العالم FIFA 2026™ في التصاعد مع إطلاق أغنية Dai Dai، التي يؤديها النجمان شاكيرا وبورنا بوي، عبر شركة Sony Music Latin حيث تتوفر الأغنية الآن على أبرز منصات البث الموسيقي. تُجسد الأغنية ببراعة الطاقة والشغف والروح العالمية التي ستُميز الحدث الأكبر على وجه الأرض.

ستكون Dai Dai الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ وستدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، والذي يستهدف جمع 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية البطولة، وذلك لتوفير الفُرص للأطفال حول العالم للحصول على تعليم عالي الجودة ولممارسة كرة القدم.

تتعاون شاكيرا مع Global Citizen وFIFA لتوفير فُرص التعليم للأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً؛ حيث ستتبرع النجمة بحقوقها من عوائد أغنية Dai Dai لصالح صندوق التعليم، كما ستقدم شركة Sony Music تبرعاً مماثلاً يعادل أول 250 ألف دولار أمريكي يُجمَع.

هذا وستشارك شاكيرا كفنانة رئيسية مشاركة في عرض ما بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يوليو/تموز. ففي سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم FIFA™، ستشهد المباراة النهائية للبطولة عرضاً فنياً بين شوطيها يُحييه نخبة من الفنانين العالميين في لحظة فريدة تلتقي فيها الرياضة والثقافة والعمل الخيري، وذلك دعماً لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم.