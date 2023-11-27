بيان منسوب إلى رئيس FIFA

كان الهدف من مشروع FIFA Forward Enterprise إتاحة ركيزة يمكن من خلالها تقوية الاتحادات الوطنية ولعبتنا حول العالم بشكل أكبر. وعلاوة على ذلك، تمثَّل الهدف بتنفيذ ذلك المشروع حصراً في حالة نيله دعم أغلبية الاتحادات الوطنية الأعضاء، وشريطة الانخراط في عملية تشاورية معها، ومع مجلس FIFA، ومع الاتحادات القارية، ومع مختلف الجهات الفاعلة المعنية.
ولكن تبيَّن أن المشروع أدى إلى حدوث انقسامات لم تعد تصبّ في خدمة هدفه الأصلي، بغض النظر عن مستوى الدعم الذي يحصده.
وكنتيجة لذلك، قرَّرتُ سحب المشروع المقترَح فوراً وبشكل نهائي.
ومن الآن فصاعدا، اعتزم جمع جميع الأطراف المعنية مجددا في الأيام والأسابيع المقبلة، انطلاقا من روح المصلحة المشتركة التي تجمعنا حول اللعبة.