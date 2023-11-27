بيان منسوب إلى رئيس FIFA

كان الهدف من مشروع FIFA Forward Enterprise إتاحة ركيزة يمكن من خلالها تقوية الاتحادات الوطنية ولعبتنا حول العالم بشكل أكبر. وعلاوة على ذلك، تمثَّل الهدف بتنفيذ ذلك المشروع حصراً في حالة نيله دعم أغلبية الاتحادات الوطنية الأعضاء، وشريطة الانخراط في عملية تشاورية معها، ومع مجلس FIFA، ومع الاتحادات القارية، ومع مختلف الجهات الفاعلة المعنية.