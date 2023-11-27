إطلاق FIFA+ على DAZN: خطوة جديدة نحو بناء "المعقل العالمي لكرة القدم"

في محطة بارزة في شراكتهما الاستراتيجية، FIFA وDAZN يطلقان FIFA+ حصرياً على المنصة الرقمية لإتاحة محتوى +FIFA بالمجان لمئات الملايين من عشاق كرة القدم

تجمع الخطوة بين محتوى FIFA الفريد والعالمي ومجموعة حقوق كرة القدم الفريدة التي تمتلكها DAZN، بما يعزز الوصول إلى المحتوى ويرفع مستوى التفاعل الجماهيري عالمياً

ستبث FIFA+ عبر منصة DAZN حوالي 8500 مباراة مباشرة سنويا من حوالي 100 اتحاد وطني عضو في FIFA، إلى جانب برامج أصلية ومحتوى أرشيفي، بما يعود بالفائدة على الجماهير ويساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تعزيز حضورها العالمي

أطلق FIFA ومنصة DAZN، الرائدة عالمياً في مجال الترفيه الرياضي، قناة FIFA+ حصرياً على DAZN، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في شراكتهما الاستراتيجية ومحطة رئيسية على طريق بناء "المعقل العالمي لكرة القدم".

ويُتيح هذا المشروع للجماهير وجهة عالمية موحدة لآلاف الفعاليات المباشرة المرتبطة بـ FIFA، إلى جانب محتوى أرشيفي وبرامج أصلية. وتجمع هذه الخدمة الجديدة بين محفظة FIFA الواسعة من محتوى كرة القدم العالمي، وباقة حقوق البث الفريدة التي تمتلكها منصة DAZN لأبرز الدوريات والمسابقات حول العالم.

وامتداداً للتعاون الناجح بين منصة DAZN وFIFA في بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، تعكس هذه المحطة البارزة الأخيرة الطموح المشترك للجانبين لإحداث تحول جذري في كيفية عيش تجربة كرة القدم عالمياً؛ إذ تجمع بين البث المباشر للمباريات والقصص الملهمة والمواد الأرشيفية والمحتوى التحريري، ضمن منظومة رقمية موحدة ومتاحة على مدار الساعة.

وستقدم قناة FIFA+ على DAZN حوالي 8500 حدث مباشر سنوياً ومرتبط بكرة القدم في مناطق مختارة. ويشمل ذلك محفظة واسعة من المحتوى القادم من الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA، ما يعزز بشكل كبير الحضور العالمي لمسابقاتها ولاعبيها وقصصها الكروية ويزيد من فرص اكتشافها من قبل الجماهير حول العالم. وبفضل الانتشار العالمي لمنصة DAZN وقدرات التوزيع، ستُمكّن قناة FIFA+ على منصة DAZN الاتحادات الوطنية الأعضاء من التواصل مع جماهير جديدة وتعزيز حضور محتواها عالمياً. وفي الوقت نفسه، توفر المنصة الرقمية لـ FIFA فرصاً جديدة لتحسين عروضها الرقمية باستمرار، والاستفادة من تحليل البيانات وأدوات قياس التفاعل الجماهيري من أجل الارتقاء بأداء المحتوى ونطاق وصوله إلى المستوى الأمثل.

وستشمل قناة +FIFA على منصة DAZN محتوى أرشيفياً مختاراً من بطولات FIFA السابقة، بما في ذلك كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™؛ حيث ستُتاح للجماهير مشاهدة الإعادة الكاملة للمباريات والملخصات والأهداف، بالإضافة إلى محتوى خاص يعرض لقطات تاريخية وزوايا تصوير لم تُعرض سابقاً.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن عرض عام 2026 في بعض المناطق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في بولندا، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA في المغرب، وكأس العالم FIFA تحت 17 سنة™ في قطر، وكأس القارات للأندية FIFA™. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته قناة +FIFA وتثبيت أقدامها في السنوات الأخيرة، لتمثل قفزة محورية نحو توسيع نطاق انتشارها وتعزيز عروضها من خلال الإمكانات الهائلة لـ DAZN كمنصة ترفيه رياضية رائدة عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم: "يمثل دمج FIFA+ في منصة DAZN محطة أساسية في طموحنا لجعل كرة القدم عالمية بحق ومتاحة للجميع. وامتداداً للتعاون الناجح في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، نمضي اليوم خطوة إضافية نحو بناء الوجهة العالمية لكرة القدم؛ حيث نجمع بين المنافسات والمحتوى والقصص الملهمة على منصة واحدة، مع خلق فُرص جديدة للاتحادات الأعضاء في FIFA من أجل زيادة قواعدها الجماهيرية حول العالم".

وأضاف: "من خلال هذا المشروع الرائع، سنتمكن من مواصلة الاحتفال باللاعبين الذين جعلوا من كرة القدم الرياضة الأولى في العالم، وما زالوا يرسخون لهذه المكانة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة DAZN شاي سيجيف: "تعكس إتاحة +FIFA عبر منصة DAZN شراكتنا القوية مع FIFA، وتطلعاتنا المشتركة لتوسيع نطاق انتشار اللعبة وتعزيز أثرها الثقافي حول العالم. وبفضل حضورنا العالمي، وتقنياتنا المبتكرة، ومحرك التسويق القوي، ستتيح DAZN وصول محتوى FIFA+ إلى مئات الملايين من عشاق الرياضة حول العالم".

وأضاف: "سيتيح إطلاق +FIFA للجماهير في كل مكان فرصة الوصول إلى المباريات، واللقطات التاريخية الخالدة، والمحتوى الأصلي عبر منصة DAZN مجاناً، بوصفهم جزءاً من أكبر مجتمع لكرة القدم في العالم. تواصل DAZN تنمية محفظة محتواها المتميز بشكل كبير وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة".