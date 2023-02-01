يشدد النظام الأساسي لـFIFA (المادة 3) على التزام المنظمة باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والسعي لتعزيز حماية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، تدعو إلى عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش في كرة القدم. فيما يتعلق بالتزامات حماية المناخ، انضم FIFA إلى حملة ”الحياد المناخي الآن“ في عام 2016. وفي عام 2018، وقّع FIFA على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي والتزم بأن يصبح محايداً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومؤخراً، وقّع FIFA على التعهد المنقح لإطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ في غلاسكو (COP 26) لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2040.