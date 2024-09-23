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الاثنين 23 سبتمبر 2024, 12:30
التحكيم

تعيين حكام مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024 أوزبكستان 2024™

  • تعيين حكام مرحلة خروج المغلوب من بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024 أوزبكستان 2024™

  • تتواصل المباريات في طشقند وبخارى وأنديجان

  • تم تعيين تسعة وثلاثين حكماً من بينهم حكمتان للإشراف على بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA أوزبكستان 2024™ في نسختها العاشرة

أعلنت لجنة حكام FIFA عن حكام المباريات المختارين الذين سيديرون مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA أوزبكستان 2024™.

ستجمع أول مباراة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر بين البرازيل وكوستاريكا في الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا) قبل أن يلتقي في الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) فريق هولندا ضد أوكرانيا في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

سيدير ثلاثي التحكيم المكون من خوان كورديرو ونيكولا مانزيان وداميان غرابوفسكي المباراة التي ستقام في الساعة 2:30 في بخارى، بينما سيحكم دانيال رودريغيز المباراة في طشقند. وسيساعده دانييل مانريكي ودييغو مولينا.

أما يوم الأربعاء، فتبدأ مباراة إسبانيا وفنزويلا يوم الأربعاء في الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا) في أنديجان. سيقودها ران وهيرويوكي كوباياشي وكريستيانو سانتوس. وتنطلق المباراة الثانية لهذا اليوم في الساعة 5 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) في طشقند مع باراجواي ضد أفغانستان التي تتطلع إلى التقدم في المنافسة. سيدير يوسف محمد هذه المباراة وسيعاونه طارق الخطبي وعامر كمون.

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