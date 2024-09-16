تعيين فرق مختلطة من حكام كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024™

تم تعيين فرق مختلطة من الحكام في كأس العالم لكرة للصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تستمر مباريات المجموعات في طشقند وبخارى وأنديجان هذا الأسبوع

تم تعيين تسعة وثلاثين حكماً من بينهم حكمتان للإشراف على مباريات كأس العالم لكرة للصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في نسختها العاشرة.

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـFIFA عن حكام المباريات المختارين الذين سيديرون مباريات كأس العالم لكرة للصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ هذا الأسبوع.

وتقام أولى مباريات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول بين كوستاريكا وهولندا وكذلك أوزبكستان وباراغواي. وفي المجموعة الثانية ستجري مبارتي تايلاند وكوبا والبرازيل وكرواتيا.

وسيتولى ثلاثي التحكيم المكون من لاوتارو روميرو ورولي روخاس وبورنارونج جرايرود إدارة المباراة الأولى التي تنطلق في الساعة 2:30 ظهرًا (بتوقيت وسط أوروبا) في طشقند. سيُستخدم نفس الملعب في المباراة الثانية التي ستقام في الساعة 5:30 مساءً بين أوزبكستان وباراغواي، وهي المباراة التي سيديرها تحكيمياً رينير فيس، جوش ويلكينز وروبرتو لوبيز.

هذا وستدير كريستيانا سانتوس مباراة تايلاند وكوبا وسيساعدها خوان كورديرو ودانييل ماتكوفيتش. أما إبراهيم محرابي سيدير مباراة البرازيل وكرواتيا إلى جانب خورخي فلوريس وأنتوني رايلي. وستجري يوم الأربعاء، 18 سبتمبر، مباراة أنغولا وأوكرانيا (2:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا) والأرجنتين وأفغانستان (5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) في المجموعة الثالثة في طشقند. وسيدير المباراة الأولى كل من آن ران وهيرويوكي كوباياشي وريكاردو لاي بينما سيدير المباراة الثانية إدواردو فرنانديز ونيكولا مانيزيوني وأوندريج تشيرني.

في المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب ليبيا مع كازاخستان (2:30 بعد الظهر، بتوقيت وسط أوروبا) وإسبانيا مع نيوزيلندا (5:30 مساءً، بتوقيت وسط أوروبا) وتنطلق المباراتان في أنديجان. سيدير المباراة الأولى دانيال رودريغيز ورافائيل فيلالبا وكريستيان إسبيندولا. سيحكم يوسف محمد مباراة إسبانيا ونيوزيلندا، وسيساعده طارق الخطبي وخالد حنيش.

أما بالنسبة ليوم الخميس، 19 سبتمبر، ستشهد المجموعة الخامسة مباراة المغرب مع بنما (2:30 ظهراً، بتوقيت وسط أوروبا) والبرتغال مع طاجيكستان (5:30 مساءً، بتوقيت وسط أوروبا) وستقام المباراتان في طشقند. سيدير دانيال مانريكي المباراة الأولى، وسيساعده كل من أناتولي روباكوف وإبراهيم محرابي. فيما سيدير خورخي فلوريس مباراة البرتغال ضد طاجيكستان ويساعده كل من عامر كمون وروخاس.