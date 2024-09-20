تعيين حكام المباريات الأخيرة لدور مجموعات كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA

تعيين حكام مباريات المجموعات النهائية في كأس العالم لكرة للصالات 2024 FIFA

ستقام المباريات نهاية هذا الأسبوع في طشقند، بخارى وأنديجان وطشقند وأنديجان، ويبدأ دور الـ16 يوم الثلاثاء

تم تعيين تسعة وثلاثين حكماً، من بينهم حكمتان للإشراف على مبارياتمباريات البطولة في نسختها العاشرة

تبدأ مباريات المجموعة الثانية بين كوبا وكرواتيا يوم الجمعة على ملعب هومو أرينا في طشقند، حيث سيقود المباراة ثلاثي التحكيم نيكولا مانزيوني (إيطاليا) وروبرتو لوبيز (بنما) ورافائيل فيلالبا (باراغواي). في نفس التوقيت، سيدير مباراة تايلاند والبرازيل في الجولة الأخيرة من المجموعة B في بخارى، كل من دييغو مولينا (كوستاريكا) والتشيكي أوندريج تشيرني وأليخاندرو مارتينيز (إسبانيا).

في وقت لاحق من اليوم، يواجه أصحاب الأرض كوستاريكا في طشقند مع أنيليز ماير شولز (البرازيل) ونيكولا جيليتش (كرواتيا) وإدواردو فرنانديز (البرتغال)، وتختتم مباريات المجموعة الأولى يوم الجمعة في بخارى بإدارة هيرويوكي كوباياشي (اليابان) وريان شيبارد (أستراليا) ورينير فيس (كوبا) لإدارة مباراة هولندا وباراغواي.

وفي نفس السياق، سيدير مباراة كازاخستان ونيوزيلندا في المجموعة الرابعة يوم السبت كل من ريكاردو لاي (بنما) ودانييل مانريكه (كولومبيا) ولاوتارو روميرو (الأرجنتين) بينما يدير المباراة الأخرى في المجموعة التي تقام في أنديجان، بين ليبيا وإسبانيا، فهد الحوسني (الإمارات) وإبراهيم محرابي (إيران) وأناتولي روباكوف (أوزبكستان). وفي طشقند، يلتقي منتخبا أنغولا والأرجنتين في وقت لاحق من اليوم في المجموعة الثالثة في طشقند، ويدير المباراة كريس سينكلير (نيوزيلندا) وأنتوني رايلي (نيوزيلندا) وكوك دونغ ترونغ (فيتنام). وفي أنديجان، سيكون خورخي فلوريس (السلفادور) وخالد حنيش (المغرب) وجوش ويلكينز (الولايات المتحدة الأمريكية) ثلاثي التحكيم في لقاء أوكرانيا وأفغانستان.