أسرع وأكثر إحكاما وأداء أفضل لحراسة مرمى: كأس العالم للسيدات FIFA تعكس ارتفاعًا هائلاً في المعايير الفنية

الإعداد البدني للاعبين «مختلف تمامًا» عما كان عليه قبل عشر سنوات

من المرجح أن ينمو ويتطور متخصصو الكرات الثابتة في المستقبل

ضمت مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـ FIFA فريقًا مكونًا من 52 محللًا قاموا بفحص كل لاعب وفي كل مباراة.

تلقت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ تعليقات إيجابية من اللاعبات والمدربين والمشجعين ووسائل الإعلام. مع زيادة عدد الفرق المشاركة من 24 إلى 32 لأول مرة، كانت هناك مخاوف قبل البطولة من أن "الفجوة" بين الدول الأكثر خبرة وتلك التي تشارك لأول مرة - والتي كان هناك ما مجموعه ثمانية في أستراليا وإنجلترا نيوزيلندا - قد تكون واسعة جدًا. وفي المقابل، شهدت البطولة انخفاضاً بنسبة 9% في عدد الأهداف في المباراة الواحدة، من 2.81 في 2015 و2019 إلى 2.56 في 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المباريات التي انتهت بشباك نظيفة بنسبة 14% في المباراة الواحدة مقارنة بعام 2015 وهناك. انتهت عشر مباريات بنتيجة 0-0 مقابل أربعة في عامي 2015 و2019 مجتمعين. لا يشكل التعادل السلبي عادة سبباً للاحتفال بالنسبة لمنظمي البطولة، ولكن في حالة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA، بالنسبة لمجموعة الدراسات الفنية FIFA والمدربين، فإن انخفاض معدل الأهداف يعكس زيادة القدرة التنافسية ونمو اللعبة على مستوى العالم.

جيل إليس تتحدث عن التطور التقني المتزايد 02:55

“قالت جيل إليس، التي فازت بكأس العالم للسيدات FIFA كمدربة للولايات المتحدة في عامي 2015 و2019: "اللعبة أسرع، والمساحات أصغر، والدفاع أكثر إحكامًا، ويتم تسجيل عدد أقل من الأهداف وحراس المرمى أفضل". تقول عضو مجموعة الدراسات الفنية TSG قبل أن تضيف "لقد ولت الأيام التي كانت فيها ثلاثة أو أربعة فرق فقط تمتلك لاعبات مميزين حقًا، و في البطولة الأخيرة كان كل فريق تقريبًا يمتلك لاعبة مميزة من الطراز العالمي." وقالت: "لقد تطورت التكتيكات أيضًا، لقد رأينا مرونة أكبر بكثير من الفرق.. كان هناك تناوب للاعبات، وكانت هناك مرونة في الأنظمة وكان المدربون يقومون بعملهم وساهموا في نمو وتطور في اللعبة." وقالت جيما غرينجر، مدربة ويلز السابقة والنرويج الحالية، إن التحسينات تعكس استثمار FIFA في كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم كجزء من استراتيجية كرة القدم للسيدات، التي تأسست في عام 2018.

مجموعة الدراسات الفنية تتطلع إلى الاتجاهات الجديدة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ 02:13

""عندما كنت لاعبة، لم أكن أتخيل أبدًا توفر البنية التحتية الموجودة اليوم. بالنسبة لي كلاعبة، لو كان عمري 15 عامًا الآن، لكان الطريق مختلفًا تمامًا. أعتقد أن الأمر يرجع إلى الاستثمار: الاستثمار من FIFA، والاستثمار في جميع أنحاء العالم في اللعبة وهذا الاحتراف. كرة القدم النسائية في رحلة نحو الاحتراف... يمكنك أن تكوني لاعبة محترفة بدوام كامل ولكن ليس فقط على مستوى النادي ولكن أيضًا على المستوى الوطني." وأوضحت جيتكا كليمكوفا، التي قادت منتخب أوقيانوسيا للفوز الأول على الإطلاق في كأس العالم للسيدات FIFA، أن هناك تحسناً شاملاً، وأن اللاعبات أصبحن الآن تحت الأضواء.

"وأضافت كليمكوفا: "الأمر يتعلق باتخاذ قرارات أسرع بكثير فيما يتعلق بالكرة، والتكيف المختلف. [الإعداد البدني] للاعبات مختلف تمامًا عما كان عليه قبل 10 سنوات. متطلبات المباريات مختلفة. الضغط أكثر تأثيرًا لأن اللاعبات تحت الأنظار حالياً مقارنة بالسابق." "نحن سعداء بمشاهدتنا، ويسعدنا وجود جماهير في الملعب، ويسعدنا أن يكون لدينا أشخاص يتابعون لاعباتنا حقًا، لذا فهم [على] الرادار، تحت الكاميرا طوال الوقت ..... ..أرى حقًا في كل ركن من أركان اللعبة تحسنًا لا يصدق. وأضاف توني جوستافسون، الذي قاد أستراليا إلى الدور قبل النهائي لأول مرة، أن علم النفس يلعب أيضًا دورًا مهمًا. في نهاية المطاف، إنها اللعبة الذهنية - عندما تكون في تلك اللحظة التي تريد فيها الفوز أو الخسارة في المباريات. تلك اللحظة التي يمكن أن تفوز أو تخسرك في المباراة، وعادةً ما يعود ذلك إلى الجانب الذهني.

أما بالنسبة للمستقبل، فقالت جيل إليس إن هناك مجالًا لمزيد من المتخصصين في الكرات الثابتة. "لا أستطيع أن أقول إن كل فريق لديه لاعب عالمي في تنفيذ الكرات الثابتة وهذا فرق في بعض الأحيان: الهامش في المستوى الأعلى من حيث تسجيل الأهداف. لذلك، أعتقد أننا سنستمر في رؤية هذا المتخصص في الكرات الثابتة يتطور وينمو. "أعتقد أن الذكاء العام للاعبات، وتطور الحركة، والتفاعل الذي ترونه، وتناوب المراكز. أعتقد أن هذا بالتأكيد مجال سنستمر فيه لرؤية نمو هائل."

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