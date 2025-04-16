قفزنا عتبة المليون! إنجاز جديد لبرنامج المتطوعين FIFA

يؤدي المتطوعون دوراً أساسياً في بطولات FIFA

أُطلق برنامج المتطوعين FIFA بحلّته الجديدة في ديسمبر/كانون الأول 2020

يحظى المشجعون بفرصة فريدة لاكتشاف كواليس بطولات FIFA

حقق برنامج المتطوعين FIFA إنجازاً جديداً، بعدما تخطّى عدد المنضمين إليه حاجز المليون منذ انطلاقته في ديسمبر/كانون الأول 2020. ويعكس هذا الرقم أهمية المتطوعين في بطولات FIFA حيث يؤدون أدواراً أساسية تتضمن استقبال الأساطير، ومساعدة المشجعين على العثور على مقاعدهم، وحمل الأعلام والرايات، وتقديم الدعم لوسائل الإعلام، وتجهيز شارات الاعتماد.

كما يمنحهم العمل التطوّعي الفرصة لاختبار كواليس بطولات FIFA وهي فرصة نادرة وقيّمة بالنسبة إلى الكثير من مشجعي كرة القدم. وقد عمل المتطوعون لأكثر من مليوني ساعة في بطولات FIFA وفعالياته، وكان دورهم أساسياً في خلق بيئة مميزة وتمثيل الثقافات المحلية في البلدان المستضيفة.

وقد استُخدم برنامج المتطوعين FIFA حتّى الآن في 21 منافسة وفعالية تتضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث قدّم 20 ألف متطوّع الدعم للبطولة، بعد أن تمّ اختيارهم من بين عدد قياسي من المتقدمين بلغ 420 ألف طلب، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

جياني إنفانتينو يلتقي بالمتطوع رقم مليون في كأس العالم FIFA™ 01:33

وفي هذا الإطار، قال جياني إنفانتينو رئيس FIFA: "المتطوعون هم القلب النابض لبطولات FIFA ووجهها الحقيقي، وابتسامتها أيضاً. إذ يلعب شغفهم وابتساماتهم وطاقاتهم دوراً أساسياً في نجاح بطولات FIFA عبر المساهمة في خلق بيئة فريدة من نوعها في البلدان المستضيفة، تبقى محفورة في الأذهان. وببساطة، ما كنّا لنستطيع تنظيم هذه البطولات من دونهم."

يمكن للمشجعين الذين تخطت أعمارهم 18 سنة التسجيل على منصة FIFA للتطوع هنا من أجل الحصول على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالتطوع في فعاليات FIFA القادمة. كما يمكن للمشجعين ولعشاق كرة القدم الذين يرغبون بالتطوع في بطولات FIFA، التي تتضمن بطولة كأس العالم FIFA™، تقديم طلباتهم عبر المنصة لينضمّوا إلى فريق المتطوعين في FIFA.

وأضافت آن-كاترين إيان، رئيسة فريق إدارة المتطوعين في FIFA: "التطوع في بطولات FIFA تجربة رائعة تمدّ المتطوّعين بذكريات تبقى معهم طوال حياتهم. وهي طريقة مختلفة لعيش تجربة كرة القدم."

"برنامج المتطوعين FIFA هو الأكبر من نوعه في الرياضة وقد بنينا مجتمعاً متنوّعاً يعكس مختلف الجنسيات والخلفيات. ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للأندية FIFA بنسخته الجديدة، تتبعه في العام 2026 النسخة الأكبر في التاريخ من كأس العالم FIFA، نريد تشجيع المزيد من الأشخاص على الانضمام والاستفادة من هذه التجربة الرائعة."