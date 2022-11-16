FIFA وFIFPRO يطلقان خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

للتصدي للتمييز وحماية الصحة النفسية للاعبين ورفاههم، يطلق FIFA وFIFPRO، الهيئة التي تمثل لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم، خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS) قبيل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. من خلال خدمة SMPS، سيتمكن جميع اللاعبين من جميع الاتحادات الأعضاء الـ 32 المشاركة في كأس العالم FIFA من الوصول إلى خدمة مخصصة للمراقبة والإبلاغ والحجب مصممة لتقليل ظهور خطاب الكراهية الموجه إليهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي حماية اللاعبين ومشجعيهم من الإساءة عبر الإنترنت خلال البطولة. من جهته صرّح جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، قائلاً: "يلتزم FIFA بتهيئة أفضل الظروف الممكنة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانات في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ويسعدنا إطلاق خدمة ستساعد في حماية اللاعبين من الآثار الضارة التي يمكن أن تسببها منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية ورفاهيتهم". كما قال ديفيد أغانزو رئيس FIFPRO: "يقع على عاتق هيئات كرة القدم مسؤولية حماية اللاعبين والفئات المتأثرة الأخرى من الإساءات التي يواجهونها بشكل متزايد في مكان عملهم وحوله. هذا النوع من الإساءة له تأثير عميق على اللاعبين وأسرهم وأدائهم وعلى رفاههم العام وصحتهم النفسية، ولذا نأمل أن توفر خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي نقطة انطلاق للمساعدة في الدفاع عن المشاركين من الرسائل المسيئة وأن تنضم إلينا شركات التواصل الاجتماعي وتدعمنا في معالجة هذه المشكلة في كأس العالم". يدعم المهاجم البرازيلي ويليان إطلاق خدمة FIFA لحماية وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن واجه مشكلات مرتبطة بالإساءة على الإنترنت خلال فترة لعبه الأخيرة في البرازيل حيث تعرضت عائلته للتهديد والإساءة عبر الإنترنت، الأمر الذي أجبره على العودة إلى إنجلترا حيث يلعب الآن بقميص فولهام. وفي هذا الصدد قال ويليان: "عانيت كثيراً، كما عانت أسرتي لأن الناس بدأوا يهاجموننا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويهاجمون أسرتي وبناتي ولهذا السبب أقف الآن مع FIFA لأرى ما إذا كان بإمكانه التصدي لهذه المشكلة".