الأفضل في العالم يتألّقون

بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الاثنين 23 سبتمبر 2024, 12:00
القانوني

FIFA ينشر نسخة عام 2024 من دليله القانوني

  • تشمل النسخة الجديدة أحدث الأنظمة والتعميمات والوثائق المتعلقة باللوائح

  • يتوافر الدليل القانوني لـFIFA عبر legal.fifa.com

  • يُقدِّم الدليل دعماً قيماً جداً لكل الأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم

نشر FIFA اليوم نسخة عام 2024 من دليله القانوني الذي يوفّر دعماً مفيداً لأسرة كرة القدم بشكل عام، إذ يشمل استعراضاً فريداً لأحدث الأنظمة والتعميمات والوثائق المتعلقة باللوائح الصادرة عن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم.

وقد سبق لـFIFA نشر نسخ سابقة من "الدليل القانوني" منذ عام 2020. وتأتي نسخة هذا العام لتسلِّط الضوء على أحدث التغييرات والتعديلات التي خضعت لها الأنظمة والقوانين المطبقة في مؤسسات ومباريات كرة القدم.

من بين الوثائق الأخرى ذات الصلة، يحتوي إصدار 2024 من الدليل القانوني النسخ الأحدث من النظام الأساسي لـFIFA، ولوائح أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والإطار التنظيمي للاعبات والمدربات.

يتوافر الدليل القانوني لـ FIFA عبر legal.fifa.com.

PDF
دليل FIFA القانوني 2024

مواضيع مرتبطة
القانونيتنظيم كرة القدم
Cookie Settings