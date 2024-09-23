FIFA ينشر نسخة عام 2024 من دليله القانوني

تشمل النسخة الجديدة أحدث الأنظمة والتعميمات والوثائق المتعلقة باللوائح

يتوافر الدليل القانوني لـFIFA عبر legal.fifa.com

يُقدِّم الدليل دعماً قيماً جداً لكل الأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم

نشر FIFA اليوم نسخة عام 2024 من دليله القانوني الذي يوفّر دعماً مفيداً لأسرة كرة القدم بشكل عام، إذ يشمل استعراضاً فريداً لأحدث الأنظمة والتعميمات والوثائق المتعلقة باللوائح الصادرة عن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم.

وقد سبق لـFIFA نشر نسخ سابقة من "الدليل القانوني" منذ عام 2020. وتأتي نسخة هذا العام لتسلِّط الضوء على أحدث التغييرات والتعديلات التي خضعت لها الأنظمة والقوانين المطبقة في مؤسسات ومباريات كرة القدم.