FIFA ينشر نسخة عام 2025 من دليله القانوني

نشر FIFA اليوم نسخة عام 2025 من دليله القانوني ، الذي يشمل استعراضاً لأحدث الأنظمة والتعميمات والوثائق المتعلقة باللوائح الصادرة عن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم، مما يوفر مورداً مفيداً لأسرة كرة القدم قاطبة.

هذا وينشر FIFA دليله القانوني بشكل سنوي منذ عام 2020، إذ وتأتي نسخة هذا العام لتسلِّط الضوء على أحدث التغييرات والتعديلات التي طرأت على مختلف اللوائح والقوانين المعمول بها في مباريات كرة القدم، والتي تطبقها مختلف المنظمات والمؤسسات والجهات الفاعلة في اللعبة،