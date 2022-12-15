FIFA ينشر تقرير "وسطاء الأندية في الانتقالات الدولية" لعام 2022

دفعت الأندية خلال عام 2022 إجمالي 622.8 مليون دولار مقابل خدمات الوسطاء، أي بزيادة نسبتها 24 % عن عام 2021
ارتفاع عدد الانتقالات بمشاركة وسطاء الأندية المنخرطة بنسبة 22 % مقارنة بالعام الماضي
نسبة قياسية من اللاعبين الذين يمثلهم وسطاء: شهدت 15.3 % من الانتقالات الدولية وجودا لوسطاء اللاعبين
بحسب تقرير "الوسطاء الأندية في الانتقالات الدولية" الذي نشره FIFA اليوم، بلغ إجمالي الرسوم التي تم دفعها مقابل خدمات وسطاء الأندية 622.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها 24.3 % في إنفاق الأندية على هذه الرسوم مقارنة بعام 2021، وأقل بنسبة 4.9 % من العتبة القياسية لهذه الرسوم التي تم تسجيلها عام 2019 وبلغت حينها 654.7 مليون دولار. وكانت الأندية التي يغطيها التقرير قد استعانت بوسطاء في 1532 عملية انتقال دولية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة جداً بنسبة بلغت 22.4 % مقارنة بعام 2021، وهو رقم غير مسبوق. كذلك، بلغت قيمة رسوم الخدمات التي تم دفعها للوسطاء الذين يمثلون الأندية في الصفقات مستوى قياسياً وصل إلى 450.1 مليون دولار، وهو ما يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 والبالغ 425.6 مليون دولار. وحصدت الأندية الأوروبية ما نسبته 96.2 % من إجمالي 622.8 مليون دولار تم دفعها على شكل رسوم خدمات للوسطاء، بحيث شكلت أندية إنجلترا (203.2 مليون)، وإيطاليا (88.5 مليون)، والبرتغال (65.9 مليون)، وإسبانيا (60.4 مليون)، وألمانيا (56.1 مليون) وفرنسا (30.0 مليون) بمفردها 80.9 % من إجمالي الرسوم المدفوعة حول العالم. وأخيراً، شهد عام 2022 إتمام 3086 انتقالاً دولياً انطوى على وجود وسيط واحد أو أكثر لتمثيل اللاعبين (أي 15.3 % من إجمالي الانتقالات)، ويمثل هذا رقماً قياسياً وزيادة بنسبة 17.7 % مقارنة بعام 2021.
وسطاء الانتقالات في كرة قدم السيدات
زاد عدد الانتقالات في عالم كرة قدم السيدات التي انطوت على وسطاء مع الأندية بنسبة 42.9 % عام 2022 مقارنة بعام 2021. أما نسبة هذه الانتقالات من إجمالي الانتقالات في كرة قدم السيدات فقد ارتفعت من 5.4 % عام 2021 إلى 6.6 % عام 2022. وشهد عام 2022 إجمالي 340 انتقالاً دولياً للاعبات كرة قدم انطوت على وجود وسيط، وهو ما يمثل 22.3 % من إجمالي الانتقالات الدولية، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من نظيرتها في كرة قدم الرجال والبالغة 15.3 %.