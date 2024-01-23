إطلاق الدورة الثالثة من دبلوم FIFA في إدارة الأندية

يستهدف هذا الدبلوم على وجه الخصوص المسؤولين التنفيذيين للأندية واللاعبين والمدربين السابقين والحاليين

تخرّج من أول دفعتين للدبلوم نجوم من أمثال فابيو كانافارو وكارلي لويد وتيم كاهيل

تنتهي مهلة تقديم طلبات المشاركة في الدورة الثالثة بتاريخ 17 فبراير/شباط 2024

في إطار جهوده للنهوض بمستوى كرة قدم الأندية حول العالم، أعلن FIFA عن إطلاق النسخة الثالثة من دبلوم FIFA في إدارة الأندية الذي يفتح الباب أمام المسؤولين التنفيذيين في الأندية حول العالم واللاعبين السابقين لاكتساب أحدث المعارف الضرورية لتحقيق النجاح في إدارة الأندية.

وعلى مدى عام ونصف، سينهل المشاركون الأربعون في كل دفعة من خبرات كوكبة من الشخصيات المؤثرة فيما يتعلق بأفضل الممارسات لإدارة الأندية بالطريقة المثلى، والتعرّف على نماذج بعينها من خلال زيارات ميدانية.

يدرك FIFA أن الأندية تلعب دوراً كبيراً في نجاح رياضتنا وشعبيتها. يجب أن نتذكر أن كرة القدم هي رياضة عالمية ومن مصلحة الجميع أن يكون لدينا أندية قوية وناجحة في كل ركن من أركان العالم. أورنيلا بيليا مدير العلاقات والتطوير في كرة القدم الاحترافية بـFIFA

يستهدف هذا الدبلوم على وجه الخصوص المسؤولين التنفيذيين للأندية واللاعبين والمدربين السابقين والحاليين، ويشمل ست وحدات دراسية هي: القيادة والإدارة، الاستراتيجية الرياضية وأكاديميات الشباب، التسويق والتواصل، عمليات الأندية وإدارة الملاعب، الحوكمة والمسائل القانونية، الجوانب المالية.وإلى جانب ذلك، يسعى الدبلوم لمنح المسؤولين التنفيذيين في الأندية نظرة شاملة تغطي أجندة المباريات والبطولات الدولية وأنظمة انتقال اللاعبين.

وبمناسبة إطلاق الدورة الثالثة من الدبلوم، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة قسم العلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "FIFA على دراية بالدور الهائل الذي تلعبه الأندية في نجاح رياضتنا وشعبيتها، وعلينا أن نتذكّر في الوقت نفسه أن كرة القدم هي رياضة عالمية، ومن مصلحة كافة الأطراف المعنية أن تكون الأندية قوية وناجحة في كافة أرجاء العالم، بدلاً من أن يكون ذلك مقتصراً على عدد محدود من الدول".

وأردفت قائلة: "يُعتبر دبلوم FIFA في إدارة الأندية من بين الوسائل التي نحاول عبرها النهوض بالمعايير المطبقة في أرجاء العالم وتطبيق نهج احترافي بإدارة أندية كرة القدم في الاتحادات القارية الستة. وفي النسخة الثالثة من هذا الدبلوم، سنجمع مجدداً كوكبة من الشخصيات المؤثرة من أنحاء المعمورة للتشارك بأفضل الممارسات المطبّقة، وتسليح المشاركين بالأدوات والمعارف المطلوبة من أجل إدارة ناجحة لأندية كرة القدم".

يُذكر أن الدبلوم انطلق بنسخته الأولى عام 2021 بهدف توحيد المعايير المعمول بها خارج أرض الملعب لدى الأندية حول العالم، وذلك في إطار خطة FIFA لتوحيد العالَم من خلال كرة القدم.

وقد شهدت الدفعة الأولى من خريجي الدبلوم مشاركة فابيو كانافارو، الكابتن السابق للمنتخب الإيطالي الفائز بلقب بطولة كأس العالم FIFA™، والمهاجم البرتغالي السابق نونو غوميز. أما الدورة الثانية فقد انطلقت في سبتمبر/أيلول 2022، وتستمر حتى مايو/أيار 2024، وتضمّ هذه الدفعة نجوماً سابقين من الصف الأول على رأسهم كارلي لويد صاحبة لقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين، وتيم كاهيل وفيرناندينيو وجون تيري وخوان ماتا صاحب لقب كأس العالم 2010.