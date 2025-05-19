FIFA يطلق النسخة الأولى من برنامج FIFA التنفيذي في الشؤون التجارية القانونية

مبادرة أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى، مخصصة للمحامين الرياضيين الذين يرغبون بالتخصص في القانون التجاري في مجال كرة القدم

أول برنامج مكرَّس للشؤون التجارية القانونية في كرة القدم، أي أنه يوفّر فرصة فريدة ومناسبة في مجال التعليم القانوني

تجري النسخة الأولى من البرنامج بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأبريل/نيسان 2026

رغم الدور المحولي الذي يلعبه القانون التجاري في اقتصاد كرة القدم العالمية، بدءاً من عقود الرعاية والحقوق الإعلامية والابتكارات الرقمية وصولاً إلى الملكية الفكرية، لم تُعالج برامج التعليم الدولية تلك المجالات من زاوية خاصة بهذه الصناعة. ولهذا، أطلق FIFA النسخة الأولى من برنامجه التنفيذي في الشؤون التجارية القانونية لكي يردم هذه الفجوة المعرفية.

يُمثِّل خبراء القانون التجاري الأكثرية المطلقة من أصحاب المناصب القانونية في قطاع كرة القدم، والرياضات المنظَّمة، ما يجعل هذا الاختصاص مطلوباً وذا قيمة استراتيجية في المجالات التي تتطلب خبرات قانونية. وبات طلب الأندية والدوريات والمنظمات والشركاء التجاريين يتزايد على المحامين الضالعين بالمفاوضات وحماية العلامات التجارية واللوائح الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.