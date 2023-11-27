بالتعاون مع Lenovo، الشريك الرسمي في مجال التكنولوجيا، ابتكارات جديدة تأسر القلوب في كأس العالم FIFA 2026™

Lenovo هي شريك FIFA الرسمي في مجال التكنولوجيا خلال بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

إلى جانب كونها الفعالية الرياضية الأكثر شمولاً في التاريخ، شهدت هذه النسخة من كأس العالم FIFA™ عدداً من الابتكارات التكنولوجية

أسهمت تقنية منظور الحكم والصور الرمزية للاعبين وأداة التحليل Football AI Pro في إثراء المنافسة

اختُتم بنجاح دور المجموعات لهذه النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم FIFA 2026™، لتنطلق الآن منافسات دور الـ32.

فإلى جانب مشاركة منتخبات جديدة ضمن صيغة موسعة وغير مسبوقة تضم 48 منتخباً، أضافت مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الكثير إلى متعة اللعبة الجميلة وتجربة متابعتها خلال البطولة، حيث أسهمت تقنيات منظور الحكم والصور الرمزية للاعبين وأداة Football AI Pro، التي طُوّرت على مدى السنوات الأخيرة بالتعاون مع Lenovo، شريك FIFA الرسمي في مجال التكنولوجيا، في إثراء البطولة بابتكارات غير مسبوقة.

منظور الحَكَم

تقوم تقنية منظور الحَكَم على كاميرا فيديو صغيرة وخفيفة تُثبَّت بإحكام على رأس الحَكَم الرئيسي، لتلتقط زاوية الرؤية من منظوره خلال المباريات. وقد استُخدمت في جميع لقاءات دور المجموعات، مسجلةً وناقلةً لقطات فيديو عالية الدقة وصوتاً يُدمجان مباشرة ضمن البث في الوقت الفعلي، فضلاً عن استخدامهما في لقطات ما بعد المباراة.

وتوفر Lenovo إشارة مُثبّتة بفضل خوارزمية خاصة بها قادرة على تصحيح العيوب في الإشارة الأصلية، ولا سيما الاهتزازات والحركة المفرطة.وكانت تقنية منظور الحَكَم من أبرز محطات دور المجموعات، إذ أتاحت زوايا مبهرة للتسديدات من مسافات بعيدة والمراوغات الرائعة، كما أبرزت مدى حدة الإيقاع على أرض الملعب.

الصور الرمزية للاعبين المستخدمة في التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل (SAOT) والرسوم التوضيحية ذات الصلة

يُعد عرض لقطات التسلل باستخدام الصور الرمزية للاعبين بتقنية تبدو أكثر واقعية أحد أبرز ابتكارات كأس العالم FIFA 2026™. وقد أبصر هذا النظام النور بفضل ابتكار آخر طوّره FIFA وLenovo معاً.

فقد قدمت Lenovo الخبرة التقنية اللازمة لإجراء مسوحات رقمية لجميع اللاعبين المشاركين البالغ عددهم 1248 لاعباً، وذلك في الفترة التي سبقت البطولة. كما مكّن التعامل مع التعقيدات اللوجستية لنقل الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد إلى كافة المنتخبات الـ48 من إنشاء صورة رمزية لكل لاعب في كأس العالم FIFA 2026™.

واستُخدمت هذه الصور الرمزية حصرياً ضمن نظام التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل، إذ توفر قياسات دقيقة للاعبين تعزز عملية تتبعهم خلال تقييم حالات التسلل. كما أرست معياراً جديداً للتصورات ثلاثية الأبعاد بفضل العناصر الفوتوغرافية المدمجة فيها، ما جعل عرض قرارات التسلل أكثر واقعية وأسهل فهماً.

ويجسّد هذا المشروع، الأول من نوعه، الخبرة التقنية التي وفرتها Lenovo في توظيف أجهزتها وتطبيق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور الرمزية للاعبين، بما جعل استخدام هذه التقنية ممكناً على نطاق غير مسبوق.

نظام Football AI Pro

نظام Football AI Pro عبارة عن أداة دعم متطورة تُعنى بتحليل بيانات كرة القدم بعد المباريات، وهي تعمل بالذكاء الاصطناعي الهجين والتوليدي، وتُعد أول أداة من نوعها تُستخدم في هذا المجال المُحدَّد المرتبط بالذكاء في كرة القدم. وقد طُوِّرت بتعاون وثيق مع Lenovo، وهي موجهة خصيصاً لمحللي المباريات والكوادر الفنية، حيث تركز على تقديم الرؤى التحليلية وإنشاء التقارير انطلاقاً من بيانات المباريات الرسمية. وتجمع الأداة بين وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على الاستعلام من البيانات المنهجية للمباريات، بما في ذلك بيانات الأحداث والتتبع، والنموذج المتخصص في لغة كرة القدم المُعتمَدة لدى FIFA، إلى جانب الفيديو ومصادر بيانات أخرى، لتقديم رؤى تكتيكية وتحليلات للأداء وتوصيات استراتيجية بسرعة وموثوقية وبطريقة منظمة.

وحقق نظام Football AI Pro نجاحاً لافتاً آخر خلال البطولة. فقد تفاعل معه كل منتخب من المنتخبات الـ48، مستكشفاً عمق البيانات الرسمية لكرة القدم ولقطات المباريات ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد، علماً أن الأداة استُخدمت بما لا يقل عن 15 لغة مختلفة حتى الآن.