برنامج FIFA للابتكار يُسلِّط الضوء على إنجازاته النوعية ويُرحّب بمقترحات جديدة

تم إطلاق أربعة تحديات مبتكَرة لتقديم حلول تكنولوجية في كرة القدم من مختلف أرجاء العالم

انضمام مؤسستين جديدتين إلى برنامج FIFA للابتكار في حقلي الاستدامة وتكنولوجيا التحكيم

تمّ بنجاح اختبار تقنيات خاصة بالتفاعل مع الجمهور خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

أعلن FIFA اليوم عن إنجازات نوعية حقّقها برنامج FIFA للابتكار في الفترة الأخيرة، مع الكشف عن فرص متاحة جديدة لمزوِّدي الخدمات والحلول التكنولوجية لرسم معالِم مستقبل كرة القدم. وقد تم إطلاق البرنامج مجدداً هذا العام لتسريع وتيرة الابتكار في اللعبة، بعد أن ساعَد البرنامج على إجراء اختبارات فعلية داخل الملاعب، وسهَّل خلق شراكات جديدة، مع توسيع شبكة أعضائه. فخلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، قامت ثلاث مؤسسات - بعد أن تم اختيارها عبر بوابة FIFA للابتكار - بتجارب عملية ناجحة على تقنيات خاصة بالتفاعل مع الجمهور. وشملت الابتكارات الجديدة حقولاً متنوعة منها منصات رقمية غامرة وأدوات تفاعل فوري مع أحداث المباراة. وكان من شأن هذه الاختبارات أن قدَّمت إضاءات على كيفية توظيف هذه الحلول التقنية الجديدة في إثراء تجربة الجمهور داخل الملعب وخارجه.

وفي إطار التحدي الذي أطلقه البرنامج والمرتبط باستخدام نظام الفيديو المساعِد، قيَّم FIFA عدة اقتراحات متعلقة بنظام منفصل ومجدٍ من حيث الكفاءة المالية ومصمّم بشكل خاص للاستخدام في البطولات ذات الموارِد المالية والبشرية المحدودة. وتم لهذه الغاية، اختيار 12 جهة مزوِّدة لحلول تكنولوجية، ومشارَكة الاقتراحات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي استهلّت العديد منها فعلياً اختبار نظام الفيديو المساعِد، أو تستعد لاختباره خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتعكس هذه المبادرة التزام FIFA بجعل الحلول التكنولوجية الخاصة بالتحكيم متاحة على نطاق أوسع.

وبالإضافة إلى ذلك، انضمّت مؤسستان جديدتان إلى مجموعة أعضاء برنامج FIFA للابتكار، وهما:

RSI SPORTS Group: تحاوِل هذه المؤسسة تصميم نظام جديد للعشب الاصطناعي يتمتع بعدة مزايا ذات صلة بالاستدامة، ويشمل ذلك مواد قابلة لإعادة التدوير وتقنيات بناء مبتكَرة.

VBSV Ouigoal: تُحاوِل هذه المؤسسة تقديم بديل منخفض التكلفة لأنظمة تقنية خط المرمى باستخدام كاميرات مدمَجة في هيكل المرمى.

يُذكر أن المؤسستين تعملان جنباً إلى جنب مع FIFA لمواصلة تطوير حلولها وتعديلها حسب الحاجة.

وفي إطار خططه المستقبلية، أطلق FIFA أربعة تحديات ابتكار جديدة تركّز على الذكاء الاصطناعي، والتحكيم، وتطوير المواهب. وتُمثِّل هذه دعوة للشركات والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية من أرجاء العالم لتقديم مقترحاتها عبر بوابة FIFA للابتكار. وباب تقديم الطلبات مفتوح حالياً في التحديات المذكورة أدناه: