ضمّ المجلس الاستشاري، المؤلف من سبعة أعضاء، مناصرين بارزين ورياضيين من ذوي الإعاقة

اجتمع المجلس في ميامي، فلوريدا، لمدة يومين في نوفمبر/تشرين الثاني

ستعزّز رؤية المجلس الاستشاري هدف FIFA في جعل كأس العالم 2026 FIFA™ الأكثر شمولاً وترحيباً في التاريخ

ستستضيف ثلاث دول للمرة الأولى، ويشارك 48 فريقاً متنافساً للمرة الأولى. ستكون هناك مباريات وملاعب أكثر، وجمهور أكبر، ومشاهدون أكثر من أي نسخة سابقة من كأس العالم FIFA™. ستكون كأس العالم 2026 FIFA™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة حدثاً غير مسبوق من حيث النطاق، وهو حدث رائد يضع معايير جديدة للتنوع والشمول. مع وضع هذا الاتساع التاريخي في الاعتبار، يهدف FIFA إلى ضمان تطبيق هذه المعايير الطموحة على إمكانية الوصول أيضاً.

في 3 ديسمبر/كانون الأول - قبل يومين من إجراء قرعة نهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ في واشنطن العاصمة - ستحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 2025. أُطلقت هذه المبادرة عام 1992، وهي مصممة لدعم ولفت الانتباه إلى ما يُقدر بنحو 1.3 مليار شخص يعيشون حالياً بإعاقة كبيرة. موضوع هذا العام هو "تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدّم الاجتماعي." لدى FIFA هدف مماثل لكأس العالم FIFA الصيف المقبل: تطوير اللعبة من خلال جعل قدرتها الفريدة على إثارة الفرح، وقدرتها غير المسبوقة على خلق شعور بالانتماء الحقيقي، في متناول الجميع.

ولهذه الغاية، عقد FIFA اجتماعاً لمدة يومين لأول مجلس استشاري لإتاحة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة الشهر الماضي في ميامي، فلوريدا. يتألف المجلس من سبعة أعضاء يعيشون مع إعاقة معروفين أو بارعين في مجالاتهم، وقد قدّم المجلس لـFIFA رؤى ونصائح شخصية لا تقدر بثمن حول كيفية تحقيق بطولة كأس العالم FIFA في أمريكا الشمالية العام المقبل لوعدها وتحقيق مهمة الشمولية. وبروح التكامل والتعاون، حضر ممثلون عن كل من الدول المضيفة الثلاث.

انعقاد أول مجلس استشاري بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة قبل كأس العالم 2026 FIFA™ 03:16

وقال جيريمي لي ستون، عضو المجلس الاستشاري، وهو مستشار وممثل ومدرّب لغة الإشارة الأمريكية "غالباً ما تكون هناك افتراضات من أشخاص آخرين - أشخاص يتحدثون باسم المجتمع. بدلاً من ذلك، نريد أن نتحدث عن أنفسنا كأشخاص حتى يكون لنا صوت. ويُتيح لنا FIFA فرصة التعبير عن هذا الصوت في مكان آمن، وهو أمر نتشرف به حقاً ونُقدّره حقاً."

قد يغفل من لا يحتاجون إلى الدعم عن الخدمات أو المرافق اللازمة لضمان تنقل المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب يوم المباراة مع الاستمتاع بتجربة غامرة ومُمتعة قدر الإمكان. لكنها قد تكون حيوية لمن يحتاجونها. من خلال مشاركة تجاربهم المعيشية، تمكّن أعضاء المجلس الاستشاري من المساعدة في ضمان توفير جميع احتياجات مشجعي كأس العالم FIFA™ ورعاية شؤونهم.

وقالت هالي موس، عضو المجلس، وهي محامية ومؤلفة وفنانة ومناصرة شُخّصت بالتوحد "الرياضة للجميع، ويُمكن لأي شخص أن يكون مشجعاً، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. يُشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة كبيرة من سكان العالم، ونحن نستحق أن نُدمج، وأن يُرى صوتنا ويُسمع، وأن يُرحّب بنا، سواءًا كنا في المباريات أو نشاهدها من المنزل، مهما كانت الظروف."

التحسينات والتسهيلات المُحتملة لا تُحصى. بدءًا من توفير معلومات لوجستية إضافية قبل يوم المباراة، وتدريب موظفي الاستاد والمتطوعين لمساعدة المشجعين ذوي الإعاقة على إيجاد الطريق، وصولاً إلى غرف الاستشعار، ولوحات اللمس للمكفوفين/ضعاف البصر، ومترجمي لغة الإشارة للصم/ضعاف السمع، هناك طرق مُتعددة لتخصيص تجربة كأس العالم FIFA لتناسب مجموعة أكثر تنوعاً من المشجعين.

وقال إيمانويل غاريباي غوميز، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية المكسيكية "إنها بطولة كأس العالم FIFA. إنه حدث يترقبه وينظر إليه الجميع حول العالم. كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، ونحن بحاجة إلى إشراك الجميع. نحتاج إلى تمكين الناس من الوصول إلى الملاعب وأماكن الفعاليات. وإذا كنا نتحدث عن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، فهذا أمر لا بد منه."

أما ليكس غيليت، عضو مجلس الإدارة، لاعب قفز طويل وثلاثي كفيف، حائز على خمس ميداليات في الألعاب البارالمبية وأربع بطولات عالمية، فقال "بصفتي من ذوي الإعاقة، حضرتُ عدداً من الفعاليات الكبرى مثل سوبر بول، وبطولة مارس مادنس، وغيرها. لذا، لديّ خبرة واسعة من خلال حضوري هذه الفعاليات."

وأضاف غيليت "بعض هذه التجارب كانت رائعة، وبعضها الآخر كان من الممكن تحسينه. لذا، نريد أن نضمن حصول FIFA على قدر كبير من الرؤى والمعلومات والإرشادات والنصائح التي يُمكنهم استخدامها، ليس فقط للبطولة القادمة، بل للمضي قدماً، لأن هذه المنظمة ستظل منظمة رائعة تقدم منتجاً يرغب الكثير من الناس حول العالم في الحضور والاستمتاع به."

كان المدى البعيد حاضراً في أذهان الكثيرين في ميامي. كان اجتماع مجلس الإدارة حول تعزيز إمكانية الوصول في كأس العالم 2026 FIFA، ولكن أيضاً حول التزام FIFA بمعايير عالية من الشمول والانتماء للمضي قدماً. كان الأمر يتعلق باحتضان كل مشجع وضمان أن توحد كرة القدم العالم حقاً.