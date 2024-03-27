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أخبار سلسلة FIFA
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
برنامج FIFA Forward وسلسة FIFA™يدفعان أندورا إلى آفاق جديدة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
أمل كبير بنهضة قريبة لكرة القدم البلغارية
٢٦ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA
٢٦ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™
٢٦ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بيتكوفيتش يطمح لإعادة الجزائر لكأس العالم والسير على خطى حاليلوزتش
٢٤ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
٢٢ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تضع نصب عينيها الخروج بدروس مفيدة من سلسلة FIFA لعام 2024™
٢١ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
٢٠ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
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