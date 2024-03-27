أخبار سلسلة FIFA

COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
برنامج FIFA Forward وسلسة FIFA™يدفعان أندورا إلى آفاق جديدة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
أمل كبير بنهضة قريبة لكرة القدم البلغارية
٢٦ مارس ٢٠٢٤
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
تطوير كرة القدم
السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
تطوير كرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بيتكوفيتش يطمح لإعادة الجزائر لكأس العالم والسير على خطى حاليلوزتش
٢٤ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
PRELIMINARY JOINT QUALIFICATION 2026,MONGOLIA,AFGHANISTAN,12 - MUNKH-ORGIL ORKHON,17 - RAHMAT AKBARI,
تطوير كرة القدم
تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
MIRAFLORES, BOLIVIA - NOVEMBER 16: Players of Bolivia celebrate after winning a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Bolivia and Peru at Estadio Hernando Siles on November 16, 2023 in Miraflores, Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تضع نصب عينيها الخروج بدروس مفيدة من سلسلة FIFA لعام 2024™
٢١ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
٢٠ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
٢٦ فبراير ٢٠٢٤