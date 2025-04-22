FIFA.com

أخبار التصنيف العالمي

ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Players of Paraguay pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifiers match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images)
التصنيف العالمي
باراغواي تعود إلى نادي الخمسين الأوائل وتعزز حلم كأس العالم بفضل إنجازاتها التنموية المبهرة
٢٢ أبريل ٢٠٢٥
Spain's players celebrate after the UEFA Nations League quarter final second leg football match between Spain and Netherlands at the Mestalla stadium in Valencia, on March 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
إسبانيا تتقدم لمركز الوصيف
٣ أبريل ٢٠٢٥
Gibraltar's line-up v Faroe Islands
كرة القدم للسيدات
جبل طارق يحقق إنجازات بارزة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola™
٢٥ مارس ٢٠٢٥
Lilian Awuor, goalkeeper of Kenya celebrates victory with teammates during the 2026 Women's Africa Cup Of Nations Qualifier between Tunisia and Kenya at Sousse Olympic Stadium in Sousse, Tunisia on 26 Febraury 2025 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف السيدات
نشاط كبير في أفريقيا، واليابان تستعيد مكانتها بين الخمسة الكبار
٦ مارس ٢٠٢٥
GDANSK, POLAND - NOVEMBER 29: Nina Patalon of Poland gestures during the UEFA Women's EURO 2025 Play-Off Round Two First Leg match between Poland and Austria at Gdansk Arena on November 29, 2024 in Gdansk, Poland. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)
المنظمة
آفاق جديدة لنينا باتالون وبولندا
٢١ فبراير ٢٠٢٥
MARSEILLE, FRANCE - AUGUST 06: Tarciane of Brazil looks on prior to the Women's semifinal match between Brazil and Spain during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de Marseille on August 06, 2024 in Marseille, France. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تارسياني تتطلع إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع منتخب كاناريناس
٧ يناير ٢٠٢٥
Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
Botswana's players pose for a team photo during the 2025 CAF Africa Cup of Nations (CAN) group C football match between Botswana and Egypt at Francistown Stadium in Francistown on September 10, 2024. (Photo by Monirul Bhuiyan / AFP) (Photo by MONIRUL BHUIYAN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
Nicko Sensoli celebrates his goal against Liechtenstein
تصنيف الرجال
النصر والتاريخ والأمل لسان مارينو
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
Dalila López, Director of Women’s Football at the Nicaraguan FA
تصنيف السيدات
دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
Women's National Team of Liechtenstein comes together during the Friendly match against Namibia.
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
QUELUZ, PORTUGAL - MARCH 23: Katerina Mileska of North Macedonia in action during the UEFA Women's Under-17 Championship Estonia 2023 qualification match between Germany and North Macedonia on March 23, 2023 at Complexo Desportivo do Real Sport Clube in Queluz, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images for DFB)
المنظمة
كاترينا ميليسكا، شغف كبير للانتقال من اللعب إلى التدريب
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team's second goal with teammates Angel Di Maria and Rodrigo De Paul during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Canada and Argentina at MetLife Stadium on July 09, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين ترسّخ مكانتها في الصدارة
١٨ يوليو ٢٠٢٤
Mohammed Sangare of Liberia celebrates goal with teammates during the 2023 African Cup of Nations Qualifiers match between South Africa and Liberia at the Orlando Stadium, Soweto on the 24 March 2023 ©Muzi Ntombela/BackpagePix
تصنيف الرجال
برنامج FIFA Forward "عامل رئيسي في بقاء كرة القدم الليبيرية"
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
Liberia - Ranking Top picture
تصنيف الرجال
لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
Iraq women's national football team walks into the pitch during the 2024 WAFF Women's Championship. Photo courtesy of WAFF
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل تطوّرها في العراق
١٤ يونيو ٢٠٢٤
إعداد ملف تعريف الارتباط