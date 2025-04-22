FIFA.com
أخبار التصنيف العالمي
التصنيف العالمي
باراغواي تعود إلى نادي الخمسين الأوائل وتعزز حلم كأس العالم بفضل إنجازاتها التنموية المبهرة
٢٢ أبريل ٢٠٢٥
تصنيف الرجال
إسبانيا تتقدم لمركز الوصيف
٣ أبريل ٢٠٢٥
كرة القدم للسيدات
جبل طارق يحقق إنجازات بارزة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola™
٢٥ مارس ٢٠٢٥
تصنيف السيدات
نشاط كبير في أفريقيا، واليابان تستعيد مكانتها بين الخمسة الكبار
٦ مارس ٢٠٢٥
المنظمة
آفاق جديدة لنينا باتالون وبولندا
٢١ فبراير ٢٠٢٥
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تارسياني تتطلع إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع منتخب كاناريناس
٧ يناير ٢٠٢٥
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
النصر والتاريخ والأمل لسان مارينو
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
المنظمة
كاترينا ميليسكا، شغف كبير للانتقال من اللعب إلى التدريب
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
الأرجنتين ترسّخ مكانتها في الصدارة
١٨ يوليو ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
برنامج FIFA Forward "عامل رئيسي في بقاء كرة القدم الليبيرية"
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
تصنيف الرجال
لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل تطوّرها في العراق
١٤ يونيو ٢٠٢٤
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