التصنيف العالمي
زيمبابوي
زيمبابوي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
122
1
مالاوي
مالاويMWI
1149.4
123
1
إستونيا
إستونياEST
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابويZIM
1144.56
125
قبرص
قبرصCYP
1143.42
126
1
سيراليون
سيراليونSLE
1137.36
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
124th
المركز الحالي
40th
التصنيف الأعلى
131st
التصنيف الأدنى
86th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
124--
2023
124124126
2022
125122125
2021
121107121
2020
108108111
2019
111109118
2018
114105118
2017
103101115
2016
102102131
2015
110107124
معلومات عن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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