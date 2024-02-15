التصنيف العالمي
زيمبابوي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
124th
المركز الحالي
40th
التصنيف الأعلى
131st
التصنيف الأدنى
86th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|124
|-
|-
2023
|124
|124
|126
2022
|125
|122
|125
2021
|121
|107
|121
2020
|108
|108
|111
2019
|111
|109
|118
2018
|114
|105
|118
2017
|103
|101
|115
2016
|102
|102
|131
2015
|110
|107
|124
معلومات عن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟