التصنيف العالمي
زامبيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
87th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
102nd
التصنيف الأدنى
61st
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|87
|-
|-
2023
|84
|81
|86
2022
|88
|87
|88
2021
|88
|85
|90
2020
|90
|88
|90
2019
|88
|79
|88
2018
|83
|72
|83
2017
|74
|74
|99
2016
|88
|67
|94
2015
|73
|50
|74
معلومات عن اتحاد زامبيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟