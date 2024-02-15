التصنيف العالمي
زامبيا
زامبيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
85
2
لوكسمبورج
لوكسمبورجLUX
1285.41
86
1
بوليفيا
بوليفياBOL
1284.55
87
3
زامبيا
زامبياZAM
1275.71
88
9
الصين
الصينCHN
1273.78
89
2
سوريا
سورياSYR
1265.51
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
87th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
102nd
التصنيف الأدنى
61st
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
87--
2023
848186
2022
888788
2021
888590
2020
908890
2019
887988
2018
837283
2017
747499
2016
886794
2015
735074
معلومات عن اتحاد زامبيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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