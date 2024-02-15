التصنيف العالمي
اليمن
اليمن
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
149
إسواتيني
إسواتينيSWZ
1045.88
150
1
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكانDOM
1040.77
151
1
اليمن
اليمنYEM
1027.94
152
1
ليبيريا
ليبيرياLBR
1024.11
153
1
تايباي الصينية
تايباي الصينيةTPE
1023.93
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
151st
المركز الحالي
90th
التصنيف الأعلى
186th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
151--
2023
152152157
2022
154151155
2021
151145152
2020
145142145
2019
144137146
2018
135124140
2017
120112149
2016
148132178
2015
174165180
معلومات عن الاتحاد اليمني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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