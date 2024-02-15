التصنيف العالمي
اليمن
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
149
|1045.88
150
1
|1040.77
151
1
|1027.94
152
1
|1024.11
153
1
|1023.93
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
151st
المركز الحالي
90th
التصنيف الأعلى
186th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|151
|-
|-
2023
|152
|152
|157
2022
|154
|151
|155
2021
|151
|145
|152
2020
|145
|142
|145
2019
|144
|137
|146
2018
|135
|124
|140
2017
|120
|112
|149
2016
|148
|132
|178
2015
|174
|165
|180
معلومات عن الاتحاد اليمني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟