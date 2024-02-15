التصنيف العالمي
ويلز
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
29th
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
117th
التصنيف الأدنى
58th
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|29
|-
|-
2023
|29
|26
|35
2022
|28
|18
|28
2021
|19
|17
|19
2020
|18
|18
|23
2019
|22
|19
|24
2018
|19
|18
|21
2017
|19
|12
|20
2016
|12
|10
|26
2015
|17
|8
|37
معلومات عن اتحاد ويلز لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟