التصنيف العالمي
ويلز
ويلز
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
27
المجر
المجرHUN
1525.13
28
14
نيجيريا
نيجيرياNGA
1522.26
29
ويلز
ويلزWAL
1521.88
30
1
بولندا
بولنداPOL
1520.24
31
1
الإكوادور
الإكوادورECU
1519.2
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
29th
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
117th
التصنيف الأدنى
58th
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
29--
2023
292635
2022
281828
2021
191719
2020
181823
2019
221924
2018
191821
2017
191220
2016
121026
2015
17837
معلومات عن اتحاد ويلز لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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