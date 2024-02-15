التصنيف العالمي
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية VGB
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية VIR
796.78
209
أنعويلا
أنعويلاAIA
785.69
210
سان مارينو
سان مارينوSMR
741.61
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
208th
المركز الحالي
149th
التصنيف الأعلى
208th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
44
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
208--
2023
208204208
2022
208207208
2021
207207207
2020
207207207
2019
207199207
2018
202198202
2017
198195199
2016
195177196
2015
177171197
معلومات عن اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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