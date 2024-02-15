التصنيف العالمي
الجزر العذراء الأمريكية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
206
|818.57
207
|807.57
208
|796.78
209
|785.69
210
|741.61
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
208th
المركز الحالي
149th
التصنيف الأعلى
208th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
44
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|208
|-
|-
2023
|208
|204
|208
2022
|208
|207
|208
2021
|207
|207
|207
2020
|207
|207
|207
2019
|207
|199
|207
2018
|202
|198
|202
2017
|198
|195
|199
2016
|195
|177
|196
2015
|177
|171
|197
معلومات عن اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟