التصنيف العالمي
سانت فنسنت وجرنادين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
173rd
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
180th
التصنيف الأدنى
140th
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
46
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|173
|-
|-
2023
|173
|173
|178
2022
|178
|173
|180
2021
|174
|167
|175
2020
|168
|167
|168
2019
|167
|167
|180
2018
|180
|171
|180
2017
|174
|169
|180
2016
|179
|141
|179
2015
|143
|110
|143
معلومات عن اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟