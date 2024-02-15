التصنيف العالمي
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
171
برمودا
برموداBER
972.36
172
مالطا
مالطاMLT
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين VIN
953.47
174
غرناطة
غرناطةGRN
950.99
175
نيبال
نيبالNEP
948.05
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
173rd
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
180th
التصنيف الأدنى
140th
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
46
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
173--
2023
173173178
2022
178173180
2021
174167175
2020
168167168
2019
167167180
2018
180171180
2017
174169180
2016
179141179
2015
143110143
معلومات عن اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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