التصنيف العالمي
فييتنام
فييتنام
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
103
1
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلنداNZL
1197.47
104
6
قيرغيزستان
قيرغيزستانKGZ
1196.97
105
11
فييتنام
فييتنامVIE
1194.58
106
1
موريتانيا
موريتانياMTN
1194.48
107
8
ناميبيا
ناميبياNAM
1192.13
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
105th
المركز الحالي
84th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
119th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
41
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
105--
2023
949495
2022
969698
2021
989299
2020
939394
2019
949499
2018
100100113
2017
112112136
2016
134129146
2015
147124153
معلومات عن اتحاد فيتنام لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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