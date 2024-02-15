التصنيف العالمي
فييتنام
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
103
1
|1197.47
104
6
|1196.97
105
11
|1194.58
106
1
|1194.48
107
8
|1192.13
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
105th
المركز الحالي
84th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
119th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
41
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|105
|-
|-
2023
|94
|94
|95
2022
|96
|96
|98
2021
|98
|92
|99
2020
|93
|93
|94
2019
|94
|94
|99
2018
|100
|100
|113
2017
|112
|112
|136
2016
|134
|129
|146
2015
|147
|124
|153
معلومات عن اتحاد فيتنام لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟