التصنيف العالمي
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
205
غوام
غوامGUM
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية VGB
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية VIR
796.78
209
أنعويلا
أنعويلاAIA
785.69
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
207th
المركز الحالي
160th
التصنيف الأعلى
209th
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
207--
2023
207204209
2022
209208209
2021
208208208
2020
208208208
2019
208203208
2018
207203208
2017
205204205
2016
204199204
2015
199194202
معلومات عن اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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