التصنيف العالمي
جزر العذراء البريطانية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
205
|821.91
206
|818.57
207
|807.57
208
|796.78
209
|785.69
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
207th
المركز الحالي
160th
التصنيف الأعلى
209th
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|207
|-
|-
2023
|207
|204
|209
2022
|209
|208
|209
2021
|208
|208
|208
2020
|208
|208
|208
2019
|208
|203
|208
2018
|207
|203
|208
2017
|205
|204
|205
2016
|204
|199
|204
2015
|199
|194
|202
معلومات عن اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟