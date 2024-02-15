التصنيف العالمي
فنزويلا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
52nd
المركز الحالي
25th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
71st
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|52
|-
|-
2023
|50
|49
|57
2022
|55
|55
|58
2021
|59
|28
|59
2020
|28
|25
|28
2019
|25
|25
|33
2018
|31
|29
|52
2017
|52
|51
|69
2016
|59
|46
|83
2015
|83
|45
|87
معلومات عن اتحاد فنزويلا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟