التصنيف العالمي
فنزويلا
فنزويلا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
50
2
كندا
كنداCAN
1453.76
51
5
الكاميرون
الكاميرونCMR
1452.59
52
2
فنزويلا
فنزويلاVEN
1447.2
53
3
السعودية
السعوديةKSA
1441.4
54
2
كوستاريكا
كوستاريكاCRC
1437.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
52nd
المركز الحالي
25th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
71st
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
52--
2023
504957
2022
555558
2021
592859
2020
282528
2019
252533
2018
312952
2017
525169
2016
594683
2015
834587
معلومات عن اتحاد فنزويلا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات