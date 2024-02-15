التصنيف العالمي
فانواتو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
170th
المركز الحالي
131st
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
168th
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|170
|-
|-
2023
|170
|164
|170
2022
|164
|164
|166
2021
|163
|163
|164
2020
|164
|163
|164
2019
|163
|163
|166
2018
|163
|155
|163
2017
|157
|157
|195
2016
|175
|173
|194
2015
|193
|191
|201
معلومات عن اتحاد فانواتو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟