التصنيف العالمي
أوزبكستان
أوزبكستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
64
2
ألبانيا
ألبانياALB
1382.69
65
8
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضرCPV
1377.06
66
2
أوزبكستان
أوزبكستانUZB
1376.5
67
6
غانا
غاناGHA
1363.42
68
3
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشماليةMKD
1362.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
66th
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
119th
التصنيف الأدنى
75th
معدل التصنيف
41
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
66--
2023
686875
2022
777785
2021
848386
2020
858485
2019
858289
2018
957296
2017
786080
2016
624874
2015
747176
معلومات عن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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