التصنيف العالمي
أوزبكستان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
64
2
|1382.69
65
8
|1377.06
66
2
|1376.5
67
6
|1363.42
68
3
|1362.17
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
66th
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
119th
التصنيف الأدنى
75th
معدل التصنيف
41
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|66
|-
|-
2023
|68
|68
|75
2022
|77
|77
|85
2021
|84
|83
|86
2020
|85
|84
|85
2019
|85
|82
|89
2018
|95
|72
|96
2017
|78
|60
|80
2016
|62
|48
|74
2015
|74
|71
|76
معلومات عن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟