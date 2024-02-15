التصنيف العالمي
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
11
أوروغواي
أوروغوايURU
1665.99
12
1
المغرب
المغربMAR
1663.39
13
1
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكيةUSA
1661.7
14
كولومبيا
كولومبياCOL
1655.29
15
المكسيك
المكسيكMEX
1652.7
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
13th
المركز الحالي
4th
التصنيف الأعلى
36th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
14
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
13--
2023
121113
2022
131316
2021
111022
2020
222223
2019
222130
2018
252225
2017
242335
2016
282232
2015
322734
معلومات عن اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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