التصنيف العالمي
الولايات المتحدة الأمريكية
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
13th
المركز الحالي
4th
التصنيف الأعلى
36th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
14
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|13
|-
|-
2023
|12
|11
|13
2022
|13
|13
|16
2021
|11
|10
|22
2020
|22
|22
|23
2019
|22
|21
|30
2018
|25
|22
|25
2017
|24
|23
|35
2016
|28
|22
|32
2015
|32
|27
|34
معلومات عن اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟