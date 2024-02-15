التصنيف العالمي
أوروغواي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
11th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
76th
التصنيف الأدنى
21st
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|11
|-
|-
2023
|11
|11
|17
2022
|16
|13
|16
2021
|17
|8
|17
2020
|8
|5
|8
2019
|5
|5
|8
2018
|7
|5
|22
2017
|21
|9
|21
2016
|9
|9
|12
2015
|11
|8
|20
معلومات عن اتحاد أوروغواي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟