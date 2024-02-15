التصنيف العالمي
أوروغواي
أوروغواي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
9
إيطاليا
إيطالياITA
1718.82
10
كرواتيا
كرواتياCRO
1717.57
11
أوروغواي
أوروغوايURU
1665.99
12
1
المغرب
المغربMAR
1663.39
13
1
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكيةUSA
1661.7
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
11th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
76th
التصنيف الأدنى
21st
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
11--
2023
111117
2022
161316
2021
17817
2020
858
2019
558
2018
7522
2017
21921
2016
9912
2015
11820
معلومات عن اتحاد أوروغواي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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