التصنيف العالمي
أوكرانيا
أوكرانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
22
1
جمهورية كوريا
جمهورية كورياKOR
1566.21
23
2
أستراليا
أسترالياAUS
1554.82
24
2
أوكرانيا
أوكرانياUKR
1553.35
25
1
النمسا
النمساAUT
1546.1
26
السويد
السويدSWE
1531.13
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
24th
المركز الحالي
11th
التصنيف الأعلى
132nd
التصنيف الأدنى
40th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
13
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
24--
2023
222230
2022
262627
2021
252427
2020
242324
2019
242230
2018
282735
2017
352437
2016
301930
2015
292435
معلومات عن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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