التصنيف العالمي
أوكرانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
24th
المركز الحالي
11th
التصنيف الأعلى
132nd
التصنيف الأدنى
40th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
13
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|24
|-
|-
2023
|22
|22
|30
2022
|26
|26
|27
2021
|25
|24
|27
2020
|24
|23
|24
2019
|24
|22
|30
2018
|28
|27
|35
2017
|35
|24
|37
2016
|30
|19
|30
2015
|29
|24
|35
معلومات عن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟