التصنيف العالمي
أوغندا
أوغندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
90
1
هاييتي
هاييتيHAI
1262.5
91
1
كوراساو
كوراساوCUW
1262.48
92
أوغندا
أوغنداUGA
1246.88
93
24
أنغولا
أنغولاANG
1238.11
94
1
أرمينيا
أرمينياARM
1237.15
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
92nd
المركز الحالي
62nd
التصنيف الأعلى
121st
التصنيف الأدنى
90th
معدل التصنيف
49
أكبر تقدّم
46
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
92--
2023
928992
2022
898490
2021
828286
2020
797679
2019
777780
2018
757383
2017
757075
2016
726273
2015
636377
معلومات عن اتحاد أوغندا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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