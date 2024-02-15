التصنيف العالمي
أوغندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
92nd
المركز الحالي
62nd
التصنيف الأعلى
121st
التصنيف الأدنى
90th
معدل التصنيف
49
أكبر تقدّم
46
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|92
|-
|-
2023
|92
|89
|92
2022
|89
|84
|90
2021
|82
|82
|86
2020
|79
|76
|79
2019
|77
|77
|80
2018
|75
|73
|83
2017
|75
|70
|75
2016
|72
|62
|73
2015
|63
|63
|77
معلومات عن اتحاد أوغندا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟