التصنيف العالمي
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
67
6
غانا
غاناGHA
1363.42
68
3
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشماليةMKD
1362.17
69
5
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدةUAE
1355.55
70
17
الأردن
الأردنJOR
1343.6
71
2
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسكBIH
1343.32
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
69th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
138th
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
69--
2023
646472
2022
706870
2021
696874
2020
747174
2019
716571
2018
797481
2017
736475
2016
646474
2015
656580
معلومات عن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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