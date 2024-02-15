التصنيف العالمي
الإمارات العربية المتحدة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
67
6
|1363.42
68
3
|1362.17
69
5
|1355.55
70
17
|1343.6
71
2
|1343.32
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
69th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
138th
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|69
|-
|-
2023
|64
|64
|72
2022
|70
|68
|70
2021
|69
|68
|74
2020
|74
|71
|74
2019
|71
|65
|71
2018
|79
|74
|81
2017
|73
|64
|75
2016
|64
|64
|74
2015
|65
|65
|80
معلومات عن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟