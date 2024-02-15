التصنيف العالمي
تركيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
35th
المركز الحالي
5th
التصنيف الأعلى
67th
التصنيف الأدنى
31st
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|35
|-
|-
2023
|37
|37
|43
2022
|44
|39
|45
2021
|37
|29
|41
2020
|32
|29
|33
2019
|29
|29
|41
2018
|39
|35
|41
2017
|42
|22
|42
2016
|24
|13
|25
2015
|21
|18
|57
معلومات عن الاتحاد التركي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟