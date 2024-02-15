التصنيف العالمي
تونس
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
41st
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
65th
التصنيف الأدنى
35th
معدل التصنيف
14
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|41
|-
|-
2023
|28
|28
|32
2022
|30
|30
|36
2021
|30
|25
|30
2020
|26
|26
|27
2019
|27
|25
|29
2018
|26
|14
|38
2017
|27
|27
|42
2016
|35
|34
|48
2015
|40
|22
|41
معلومات عن الجامعة التونسية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟