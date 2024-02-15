التصنيف العالمي
ترينيداد وتوباجو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
96th
المركز الحالي
25th
التصنيف الأعلى
106th
التصنيف الأدنى
70th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|96
|-
|-
2023
|96
|96
|104
2022
|104
|101
|104
2021
|100
|100
|103
2020
|103
|103
|105
2019
|104
|92
|104
2018
|92
|79
|93
2017
|87
|76
|99
2016
|78
|49
|78
2015
|49
|49
|67
معلومات عن اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟