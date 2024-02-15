التصنيف العالمي
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
94
1
أرمينيا
أرمينياARM
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا BLR
1232.8
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجوTRI
1228.05
97
2
فلسطين
فلسطينPLE
1227.2
98
1
بنين
بنينBEN
1225.1
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
96th
المركز الحالي
25th
التصنيف الأعلى
106th
التصنيف الأدنى
70th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
96--
2023
9696104
2022
104101104
2021
100100103
2020
103103105
2019
10492104
2018
927993
2017
877699
2016
784978
2015
494967
معلومات عن اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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