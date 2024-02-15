التصنيف العالمي
تايباي الصينية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
151
1
|1027.94
152
1
|1024.11
153
1
|1023.93
154
4
|1022.91
155
|1022.6
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
153rd
المركز الحالي
121st
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
162nd
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|153
|-
|-
2023
|154
|152
|156
2022
|157
|157
|158
2021
|158
|138
|158
2020
|138
|136
|138
2019
|138
|124
|138
2018
|124
|121
|143
2017
|135
|135
|161
2016
|157
|157
|191
2015
|182
|178
|188
معلومات عن اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟