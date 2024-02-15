التصنيف العالمي
تايباي الصينية
تايباي الصينية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
151
1
اليمن
اليمنYEM
1027.94
152
1
ليبيريا
ليبيرياLBR
1024.11
153
1
تايباي الصينية
تايباي الصينيةTPE
1023.93
154
4
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصينHKG
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفاMDA
1022.6
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
153rd
المركز الحالي
121st
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
162nd
معدل التصنيف
24
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
153--
2023
154152156
2022
157157158
2021
158138158
2020
138136138
2019
138124138
2018
124121143
2017
135135161
2016
157157191
2015
182178188
معلومات عن اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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