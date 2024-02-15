التصنيف العالمي
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
198
الصومال
الصومالSOM
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيلSEY
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقيةTLS
843.4
201
جبل طارق
جبل طارقGIB
840.8
202
جزر الباهاما
جزر الباهاماBAH
835.81
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
200th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
200--
2023
200192200
2022
197197199
2021
196194197
2020
197196197
2019
196195201
2018
196190196
2017
191191196
2016
191170191
2015
170146187
معلومات عن اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات