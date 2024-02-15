التصنيف العالمي
تيمور الشرقية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
198
|845.66
199
|845.53
200
|843.4
201
|840.8
202
|835.81
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
200th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|200
|-
|-
2023
|200
|192
|200
2022
|197
|197
|199
2021
|196
|194
|197
2020
|197
|196
|197
2019
|196
|195
|201
2018
|196
|190
|196
2017
|191
|191
|196
2016
|191
|170
|191
2015
|170
|146
|187
معلومات عن اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟